Поезда "Укрзалізниці" опаздывают, а электрички отменили: стали известнs последствия ночной российской атаки

Станислав Кожемякин
Иллюстративное фото, люди в плацкартном вагоне поезда 'Укрзализныци'

После российских обстрелов в ночь на 14 октября в Украине отменили некоторые пригородные железнодорожные рейсы, а другие будут курсировать с изменениями. В частности это касается поездов, курсирующих по Кировоградщине, или проходящих через регион

Об этом свидетельствуют данные "Укрзалізниці". В компании не уточняли причины, но опаздывают такие рейсы:

  • №47/48 Мукачево – Запорожье-1(2:46 часа);
  • №121/122 Киев-Пассажирский – Херсон (2:14 часа);
  • №5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1 (1:18 часа);
  • №115/116 Черновцы – Запорожье-1 (+1:18 часа).
Какие поезда опаздывают

В то же время в "Укрзалізниці" сообщили, что в этот день не будут курсировать вообще такие пригородные поезда:

  • №6039 Долинская – Тимково;
  • №6040 Тимково – Долинская.

Кроме того, некоторые электрички будут курсировать по измененному маршруту. В частности не будут заезжать до станции "Тимково" такие рейсы:

  • №6035/6036  Помична  – Долинская (вместо  Помична  – Знаменка);
  • №6041/6042 Долинская – Помична;
  • №6466/6455 Высунь – Пятихатки (вместо Тимково – Пятихатки);
  • №6487 Кривой Рог – Высунь (вместо Кривой Рог – Тимково);
  • №6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимкове – Кривой Рог);
  • №6043/6044 Долинская – Помична (вместо Знаменка –  Помична), отправление из Долинской в 19:25 (вместо 18:42).

Ранее глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что РФ атаковала критическую инфраструктуру в Долинской и Новопражской громаде. По предварительной информации, обошлось без жертв.

"Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", – написал Райкович.

Россия обстреляла Кировоградскую область

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на российские обстрелы, 10 октября из Киева отправился первый рейс поезда в Бухарест, стоимость места в купе составляет 3969 грн. Маршрут проходит через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский и Молдову, с конечной остановкой на вокзале Gara de Nord в Бухаресте.

