Украина, несмотря на обстрелы, запустила новый поезд за границу: сколько стоят билеты

Несмотря на российские обстрелы, 10 октября из Киева отправился первый рейс поезда в Бухарест, стоимость места в купе составляет 3969 грн. Маршрут проходит через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский и Молдову, с конечной остановкой на вокзале Gara de Nord в Бухаресте.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. В свой первый рейс отправился поезд №99/100 Киев – Бухарест, который перевез первых 100 пассажиров.

Новый поезд будет курсировать ежедневно через украинские города Винница, Жмеринка, Могилев-Подольский, а также территорию Молдовы через Велчинец и Унгены. Пограничный контроль будет осуществляться на этих пунктах. Конечной станцией в Румынии является Главный вокзал Бухареста – Gara de Nord, с остановкой в городе Яссы.

Отправление с Центрального вокзала Киева запланировано на 06:30, а прибытие в Бухарест – в 06:47 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:10 с вокзала Gara de Nord и прибывать в Киев в 19:34 следующего дня.

Новый маршрут сочетает преимущества железнодорожного транспорта с возможностью быстрого доступа к международным аэропортам Румынии. Из Яссов в аэропорт курсирует автобус каждые 20 минут, а от Бухарестского вокзала в аэропорт Анри Коанде можно добраться скоростными электричками, выход к которым осуществляется через станцию метро.

Кроме того, с Бухарестского вокзала можно продолжить путешествие в Будапешт, Вену, Софию и Стамбул, что открывает украинцам широкие возможности для поездок по Европе даже во время войны. Купить билеты на новый рейс можно в приложении и на сайте "Укрзалізниці". Стоимость места в купе составляет 3969 грн, что делает путешествие удобным и доступным для тех, кто планирует поездку в Румынию или дальнейшие международные маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в осенне-зимний период в Украине – с 1 октября по 15 мая – "Укрзалізниця" предоставляет скидку 50% на билеты во внутреннем сообщении для определенных категорий граждан. Круглогодичные льготы для других групп тоже остаются в силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!