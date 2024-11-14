Подозрительная накрутка на победу Трампа: ФБР провело обыски у основателя платформы для ставок

ФБР обыскало здание основателя платформы для ставок Polymarket Шейна Коплана и изъяло его телефон, компания рассматривает это как политическое возмездие за прогнозы на победу Дональда Трампа на платформе. Минюст США расследует возможное нарушение закона об азартных играх из-за допуска американских пользователей к ставкам на сайте.

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Об этом пишет The Guardian. Polymarket и его основатель рассматривают обыск как акт политической мести со стороны администрации Джо Байдена, завершающей свои полномочия.

Шейн Коплан в своем комментарии назвал инцидент "разочарованием" и предположил, что действия ФБР могли быть спровоцированы популярностью ставок на Дональда Трампа на платформе на президентских выборах 2024 года. Платформа демонстрировала высокие шансы на победу Трампа, что противоречило прогнозам большинства опросов и вызвало недовольство некоторых политических фигур.

"Это очевидное политическое возмездие уходящей в отставку администрации против Polymarket за предоставление рынка, который правильно предусмотрел результаты президентских выборов 2024 года", – заявил представитель компании в интервью Wall Street Journal. Министерство юстиции США подозревает Polymarket в нарушении законов по азартным играм, в частности, за якобы предоставление возможности американским пользователям делать ставки на платформе, что запрещено без надлежащей регистрации.

В 2022 году компания уже уплатила штраф в размере 1,4 миллиона долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за несоблюдение регуляторных требований, а также временно приостановила торговлю. Несмотря на это, в ноябре 2024 года Polymarket объявила о возобновлении работы на территории США, что, возможно, и стало триггером нового расследования.

Новость об обыске вызвала волну возмущения среди ведущих представителей технологической индустрии. "Это будет иметь обратный эффект - они только сделали Polymarket еще более мощным ", - заявил генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг. Свое мнение также высказал Илон Маск, известный своей поддержкой Дональда Трампа. В своем комментарии он отметил: "Это кажется запутанным", намекая на возможный политический подтекст обыска.

Шейн Коплан известен своей поддержкой Дональда Трампа, и это добавляет дополнительный контекст к ситуации. Он был замечен вместе с Дональдом Трампом-младшим, а при подсчете голосов на президентских выборах он даже заявил, что общался с вновь избранным президентом с курорта Мар-а-Лаго. Эти связи с политическими фигурами усиливают версию о том, что обыск мог носить политический характер.

Polymarket – это платформа прогнозных рынков, которая позволяет пользователям делать ставки на результаты разных событий в формате "да или нет". Популярность платформы выросла благодаря ее прозрачности и точности прогнозов, часто противоречащих результатам традиционных опросов. Однако, деятельность Polymarket в США подпадает под строгие ограничения из-за законов об азартных играх, и компании было сложно полностью отвечать регуляторным требованиям.

Ранее сайт уже сталкивался с критикой из-за манипуляций рынком и возможного нарушения правил торговли. За неделю до выборов издание Fortune сообщало о росте продаж на платформе, что могло свидетельствовать о нелегальных действиях со стороны пользователей.

За последние три месяца четыре аккаунта на платформе сделали ставки на сумму свыше $50 миллионов на победу Дональда Трампа на выборах 2024 года. Несмотря на то, что это всего 2% от общего количества ставок, эта сумма сильно повлияла на коэффициенты.

На данный момент Шейн Коплан не был арестован, но обыск и извлечение личных устройств свидетельствуют о серьезности расследования. Если Минюст найдет доказательства нарушения законодательства, это может привести к новым штрафам или даже уголовным обвинениям. Компания же, со своей стороны, продолжает настаивать на своей прозрачности и беспристрастности, заявляя, что все действия направлены на то, чтобы помочь пользователям лучше понимать происходящие в мире события.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, анонимный пользователь поставил рекордные 18 миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. По результатам выборов пользователь получил 29,5 миллиона долларов, что стало одной из самых больших выигрышных ставок в истории.

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