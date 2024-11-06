Самый большой куш в истории: аноним получит почти 11 млн долларов за победу Трампа

Анонимный пользователь поставил рекордные 18 миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. По результатам выборов пользователь получил 29,5 миллиона долларов, что стало одной из самых больших выигрышных ставок в истории.

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Об этом пишет Polymarket. Это децентрализованная платформа прогнозирования, где пользователи делают ставки на исход будущих событий.

В 2024 году президентские выборы в США привлекают внимание не только граждан, но и участников разных букмекерских платформ по всему миру. Особенно выделяется один очень смелый и одновременно рискованный шаг: анонимный пользователь платформы Polymarket поставил рекордную сумму – почти 18 миллионов долларов на победу Дональда Трампа в президентских выборах. Это стала самая большая ставка в истории этой платформы и рекорд для ставки на Трамп.

Ставка на Трампа стала не только самой большой на платформе Polymarket, но и одна из самых больших в истории ставок на политические события. Пользователь скрывающейся под никнеймом "zxgngl" платформы решил поставить почти 18 миллионов долларов на то, что Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат от Республиканской партии, выиграет президентские выборы 2024 года. По результатам его победы пользователь получит вскоре около 29,5 миллиона долларов, однако после вычета налогов эта сумма будет значительно меньше.

Это не единственный крупный выигрыш, связанный с Трампом. Известно, что и другие пользователи ставки на Трамп также вкладывали значительные суммы, включая ставки на 17 миллионов, 16 миллионов и даже 9 миллионов долларов. Однако рекордная ставка "zxgngl" выделяется на фоне других, ведь эта сумма чрезвычайно высока для ставки на политическое событие.

Polymarket – это онлайн-платформа, позволяющая делать ставки на будущие политические события, такие как президентские выборы, голосование в Конгрессе или даже новости, связанные с кризисами или глобальными проблемами. Платформа работает в стиле криптовалютных бирж, а ставки производятся через цифровые активы. В случае если предсказания пользователя совпадают с результатами происшествия, он получает выигрыш в виде суммы, пропорциональной его ставке.

Интересным фактом является то, что даже другие пользователи Polymarket начали поддерживать ставки на Трампа. По информации Cointelegraph, четыре из шести крупнейших аккаунтов, ставивших на Трампа на платформе, принадлежат одной организации под названием "Fredi9999", вложившей более 20 миллионов долларов в акции Yes до 18 октября, увеличивая вероятность победы Трампа до более 60,2%.

Интересный факт заключается в том, что самая большая ставка на Камалу Гаррис, кандидатку от Демократической партии, значительно меньше – она составляет более 4 миллионов долларов. Это контрастирует с огромными ставками на Трампа, что еще больше подчеркивает возможность высокой конкуренции между двумя кандидатами.

Для пользователя "zxgngl" выбор сделать ставку на Трамп не был случайным. Как сообщается, он вывел финансы из криптовалютной биржи Binance, постепенно переведя их на платформу Polymarket с октября. Это свидетельствует о серьезных намерениях и большой осведомленности пользователя о политической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президентские выборы в США в 2024 году могут стать самыми дорогими в истории страны. Избирательные кампании только двух основных кандидатов – демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа – в общей сложности стоили 3,5 млрд долларов.

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