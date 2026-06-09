"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на популярных рейсах: что происходит и когда откроют

Украинцы в социальных сетях массово жалуются на отсутствие билетов и задержки в открытии продаж на популярные рейсы. Отмечается, что такая ситуация сложилась перед переходом на летний график движения поездов. Однако, "Укрзалізниця" объясняет это финальными согласованиями расписания, а также договоренностями в частности с польской стороной, и обещает возобновить продажу в ближайшие дни.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из многочисленных жалоб граждан. В социальных сетях и официальных каналах появляются десятки сообщений от украинцев, которые не могут приобрести билеты на популярные маршруты.

В частности, речь идет о рейсах вроде "Хелм – Днепр", "Кременчуг – Перемышль" и другие направления, которые традиционно пользуются высоким спросом в летний период. "Пытаюсь с вами связаться через все каналы связи, но безрезультатно. Почему не открыта продажа на 28 июня? Пытаюсь купить уже полчаса и пишет, что продажа не открыта", – высказался один из пользователей.

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Другие пассажиры также жалуются, что ранее доступные рейсы внезапно исчезают из продажи или не появляются в системе даже за несколько дней до отправления. В ответах представителей компании объясняется, что ситуация связана с переходом на новый летний график движения поездов, который начинает действовать с 28 июня.

Из-за этого часть рейсов временно снята с продажи или приостановлено открытие билетов. "Закрыта продажа в связи с введением в действие нового летнего графика с 28 июня, вскоре ожидаем открытия, завершаются последние корректировки графика", – отметили в "Укрзалізниці". Также сообщается, что открытие продажи билетов на новый период запланировано в ближайшее время после согласования всех изменений в расписании.

"Сегодня планируем открыть продажу на летний график начиная с 28 июня", – подчеркнула пресс-служба перевозчика. Отдельно указывается, что часть задержек связана с необходимостью согласования изменений в международном сообщении с польскими партнерами. Отмечается, что это касается рейсов, которые проходят через пограничные переходы и требуют синхронизации расписаний между двумя странами.

Именно поэтому некоторые направления, в частности те, что следуют в Перемышль и другие польские города, временно не имеют открытой продажи билетов. Многие пользователи также обращают внимание на коммуникацию, ведь люди планируют отпуска, пересадки, бронируют жилье, но сталкиваются с тем, что билеты просто не появляются в продаже без четкого предупреждения.

Часть поездов уже доступна для бронирования, однако значительное количество рейсов еще находится на этапе финального согласования. Ожидается, что в ближайшие дни продажа билетов будет полностью восстановлена, когда новый график окончательно вступит в силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после покупки билета на поезд изменить имя или фамилию пассажира невозможно. Для международных поездок также действуют дополнительные требования по транслитерации. При этом небольшие неточности в написании не всегда становятся основанием для отказа в поездке.

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