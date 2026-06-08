Билетов станет еще меньше: "Укрзализныця" предупредила украинцев о самом тяжелом сезоне за годы войны

Лето 2026 года может стать самым сложным сезоном для пассажиров "Укрзализныци". Из-за уничтожения вагонов, ремонтов и изношенности подвижного состава на одно место будут претендовать до шести пассажиров. Наибольший дефицит билетов ожидается на популярных маршрутах в Киев, Карпаты и туристические регионы, поэтому украинцам советуют бронировать поездки как можно раньше и рассматривать маршруты с пересадками.

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Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии медиа. В компании отмечают, что желающих путешествовать становится все больше, однако количество доступных вагонов продолжает сокращаться.

Если сейчас в среднем на одно место претендуют четыре пассажира, то в разгар летнего сезона этот показатель может вырасти до шести человек на каждое доступное место, а на отдельных маршрутах – даже больше. Найти билет на популярные направления станет еще сложнее, особенно в выходные дни и во время праздников.

Одной из главных причин дефицита остается война. По данным "Укрзализныци", с начала полномасштабного вторжения российских войск было полностью уничтожено 46 пассажирских вагонов . Кроме того, еще около 200 вагонов и один скоростной поезд "Интерсити+" сейчас находятся в очереди на ремонт после повреждений в результате обстрелов или транспортных происшествий.

Проблему усугубляет и естественное старение подвижного состава. Сейчас около 1,1 тысячи вагонов требуют технического обследования и могут быть исключены из эксплуатации из-за значительного износа и непригодного технического состояния.

Традиционно наибольший спрос формируется на маршрутах между крупными городами и туристическими регионами. Особенно сложной может быть ситуация с поездками в Карпаты, а также на направлениях, которые ведут в курортные регионы страны. Показателен пример маршрута Львов – Киев. По данным компании, ежедневно на этом направлении свободные места ищут почти 9,8 тысячи человек.

При таких условиях даже дополнительные вагоны не всегда могут полностью удовлетворить спрос. В "Укрзализныце" призывают украинцев планировать путешествия заранее и рассматривать альтернативные варианты маршрутов. В частности, пассажирам рекомендуют обращать внимание на поездки с пересадками, а также использовать региональные поезда, многие из которых оборудованы современными системами кондиционирования.

Такой подход может помочь найти более удобный маршрут даже тогда, когда прямые рейсы уже полностью раскуплены. Несмотря на все трудности, компания заявляет, что продолжит выполнять свою социальную функцию. В приоритетном порядке будут обеспечиваться перевозки детских групп, военнослужащих и членов их семей.

Параллельно "Укрзализныця" сталкивается и с финансовыми проблемами. За первые три месяца 2026 года чистый убыток компании вырос почти до 7,9 млрд гривен. На ситуацию повлияли постоянные атаки на инфраструктуру, рост стоимости энергоносителей и необходимость восстановления поврежденных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в "Укрзализныце" решили оптимизировать график движения на летний период и запустили два новых рейса в направлении запада и юга: Киев – Черновцы (цена за плацкарт – от 294 грн) и Сумы – Рахов (цена за плацкарт – от 324 грн). Кроме того, графики ряда других популярных поездов переписали.

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