Планируются групповые увольнения: украинцам рассказали, что происходит на польском рынке труда

В начале 2026 года на польском рынке труда усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Госслужбы занятости страны, бизнес заявил о намерениях провести групповые увольнения 9 060 работников, что сразу на 50% больше, чем было в это время в 2025-м. В то же время, в экспертной среде отмечают: речь идет прежде всего о групповых увольнениях в крупных компаниях. Что может негативно сказаться и на украинцах – как тех, кто уже работает в больших организациях, так и тех, кто планировал в них попасть.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

Также значительно выросло количество незавершенных увольнения.

Т.е., когда работник формально еще числится в компании, но фактически уже не выполняет свои обязанности или находится в процессе оформления затягивающегося уход из-за внутренних процедур или внешних обстоятельств.

В январе-феврале 2026 года количество таких сокращений достигло 18 576 человек, что на 16% больше, чем было годом ранее.

"По меньшей мере, 10 известных компаний заявили о намерениях сократить 4–4,5 тыс. работников. Это лишь публично известные случаи, но они отражают более широкий тренд, подтверждаемый официальной статистикой", – констатируют специалисты.

В целом же, отмечают аналитики, эти процессы отражают общее охлаждение польского рынка труда. Которое, подчеркивается, уже фиксируется в базовых показателях бизнес-сектора. Так:

В феврале 2026 года занятость в бизнес-секторе составила 6,71 млн человек.

Это на 4 тыс. меньше, чем было в январе, и сразу на 53 тыс. меньше, чем в феврале-2025.

Уровень безработицы в феврале-2026 достиг 6,1%, а количество зарегистрированных безработных увеличилось на 12,8% – до 954,9 тыс. человек.

Количество вакансий в государственных центрах занятости сократилось на 67%, что свидетельствует о снижении спроса на рабочую силу.

Впрочем, констатируют аналитики, в отдельных сферах наблюдается рост занятости – хоть и небольшой. Речь, прежде всего, идет о тех отраслях, в которых значительную роль играет иностранная рабочая сила – пищевая промышленность, электроника, логистика и т.д.

"Таким образом, польский рынок труда входит в фазу структурных изменений. Общий рост количества увольнений и сокращение занятости сочетается с точечным спросом в секторах, ориентированных на внутренний рынок и государственные заказы", – резюмировали кадровики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок –на 9,5%. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!