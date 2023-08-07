Из-за Кабмина Шмыгаля каждый украинец платит "коррупционный налог" за документы: продолжение расследования

После многих расследований OBOZREVATEL, где мы рассказывали, как во время войны в Украину вернулся коррупционный спрут ЕГАПС и причем тут Кабинет министров Шмыгаля, внимание на тему обращает все больше журналистов. Каждый украинец снова вынужден переплачивать при оформлении паспортов и других документов.

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Так, Украинская правда" пишет, что на государственный полиграфкомибинат "Украина" вернулся скандальный монополист с 2000-х – ЕГАПС. Теперь он называется "Industrial Innovation Group", а его филиал в Украине – "Полли-Сервис". Пока бывший ЕГАПС фактически взял "Украину" под контроль: монополизировал ряд стратегических направлений производства и поставил свое руководство на госпредприятии.

Лоббистом возвращения ЕГАПС собеседники УП в Кабмине назвали главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Он сам это отрицал. А возвращение монополии произошло за официальной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Более того, правительство продолжило облегчать жизнь скандальному бизнесу прямо накануне и во время полномасштабной войны. По подсчетам УП, вставший из пепла ЕГАПС за почти два года получил господряды только от полиграфкомбината на минимум 2,3 млрд гривен. Компания имела и других, но гораздо меньших государственных заказчиков.

Однако факт остается неизменным: уже почти два года деньги за ряд важных документов без какого-либо конкурса, непрозрачно и, вероятно, коррумпированным путем идут в один карман.

За подписью премьера. Как "Украине" вернули ЕГАПС

Возвращение ЕГАПС не стало внезапным. Собеседники на государственном полиграфкомибинате напоминают, как бывший консорциум уже пытался восстановить свои позиции. В 2017-2018 годах он хотел поставить на "Украину" свое оборудование и материалы.

Но не смог прорваться. Тогда у власти было несколько активных противников многолетнего монополиста. Руководитель МВД Арсен Аваков публично воевал с ЕГАПСом, а тот, в свою очередь, отвечал агрессивными материалами на подконтрольных медиаресурсах.

Второй публичный оппонент – Максим Степанов, который до 2016 года руководил комбинатом "Украина", а впоследствии тоже работал в правительстве, возглавляя Министерство здравоохранения. "Это была для меня очень тяжелая война, – вспоминает Степанов, как государство лишалось влияния монополиста. – Мне поступали угрозы от владельца ЕГАПС Сергея Сидоренко, которые звучали, например, так: "У тебя же лоб не резиновый – от него пулы не отскакивают" .

Уже в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро заявило, что, по его мнению, Степанов, бывший директор полиграфкомбината, имел там собственный интерес. Следствие утверждает, что чиновник в 2013-2016 годах закупал материалы для документов из-за своей заграничной "прокладки" по завышенным ценам. Иностранные фирмы при этом имели за рубежом патенты на защитные знаки украинских паспортов.

Сам Степанов все обвинения отрицает. Эксчиновник утверждает: посредника как своего дистрибьютора давали сами производители, а последующие руководители полиграфкомбината продолжили сотрудничать с теми же поставщиками. "В 2021 году, когда я еще состоял в должности министра, начались движения по смене руководителя полиграфкомбината "Украина". У меня был разговор с Денисом Шмыгалем о недопустимости возвращения ЕГАПСа на полиграфкомбинат", – вспоминает Степанов, уверяя, что премьер обещал ему не возвращать скандального производителя.

Но осенью 2021 года ЕГАПС начал активно появляться в государственных закупках. И дверь ему открыла решение Кабмина, которое подписывал лично премьер Денис Шмигаль.

21 октября 2021 года правительство провело совещание. Тема – изготовление защищенных документов и использование мощностей полиграфкомбината "Украина". УП получила протокол этого совещания:

Среди присутствующих, кроме премьера, был только один профильный министр – глава Минюста Денис Малюска. Также участие приняла глава Миграционной службы Наталья Науменко. Остальные министерства представляли заместители. Даже Минэкономики, которому подчиняется полиграфкомбинат, являвшийся центральным предметом обсуждения.

Среди присутствовавших тогда числился советник премьера Сергей Стефурак. Собеседники в Кабмине указывали на него как на человека, который лоббировал ЕГАПС в правительстве.

В повестке дня Кабмина было несколько основных вопросов. Правительство хотело усовершенствовать паспорта, нотариальные бланки, документы для водителей – удостоверения и техпаспорта, а также акцизные марки. Все 4 "усовершенствования" в конце концов привели к новой монополии. С первыми тремя пунктами государство разобралось быстро – на их рынок ЕДАПС зашел уже несколько месяцев. И только нововведения на акциз затянулись до 2023-го.

Октябрьское совещание было "учредительным". На ней премьер раздавал поручение: создать рабочую группу, наработать проекты решений. Однако далее был принят ряд конкретных решений, так или иначе игравших на руку монополии.

"Украинская правда" обращалась за комментарием к пресс-службе Дениса Шмыгаля, а также главе профильного Министерства экономики Юлии Свириденко. Кабмин направил свою позицию с ответом на технические вопросы, однако оставил без внимания политические. Такие как роль Сергея Стефурака и Давида Арахамии, инициаторов совещания в 2021 году, и связь поставщика с бывшим ЕГАПС.

Правительство и полиграфкомбинат в ответе утверждают, что технологии, материалы и поставщики были изменены по инициативе Национального антикорбюро. А сами новшества позволили существенно увеличить доходы госбюджета. В ноябре 2021 года НАБУ направило на комбинат письмо о том, что требования к паспортам нужно изменить, чтобы избавиться от монополии компаний, якобы связанных со Степановым.

О возможной связи чиновника с поставщиками СМИ писали за годы до этого. Правоохранители расследовали схемы на паспортах по меньшей мере с 2019 года. Но власти это "заметили" только тогда, когда начал возвращаться ЕГАПС. Правительство действительно отредактировало описание паспортов – в канун полномасштабной войны, 23 февраля 2022 года.

НАБУ не стало комментировать "Украинской правде" этот вопрос, в частности, указывать, какие именно нововведения он инициировал. А также не захотелось сообщать, расследует ли нынешние события на полиграфкомбинате.

Законная монополия: нотариальные бланки

Удостоверение договоров, доверенностей, завещаний, выдача права на наследство и т.д. – все это украинские нотариусы оформляют с помощью специальных нотариальных бланков. Государство их производит, а затем продает нотариусам.

До 2022 года это производство проходило на конкурсной основе, по меньшей мере, формально. Подконтрольное Минюсту госпредприятие ежегодно проводило тендер, по условиям которого и заказывало бланки.

С появлением ЕГАПС на горизонте правила изменились. Кабмин 3 ноября 2021 года утвердил явно монополистскую норму о том, что производить бланки имеет "предприятие, которое принадлежит к сфере управления Минэкономики".

Такое предприятие в государстве только одно – полиграфкомбинат "Украина", куда на тот момент уже пришел менеджмент ЕГАПС. И, ожидаемо, предприятие без конкурса стало заказывать сырье для бланков именно у компании своего бывшего консорциума.

Новая норма выбрасывает "из игры", например, Киевскую офсетную фабрику, которая также принадлежит государству, но значится за Минфином. Такая дерзость уже даже привлекла внимание Антимонопольного комитета. Он заявил, что нововведения не отвечают законодательству о защите экономической конкуренции. Однако решение правительства Шмыгаля так и не изменили.

По данным источников УП в Кабмине, в требования к бланкам хотели "протащить" еще один пункт – дополнительный элемент защиты со спектральной меткой. Именно такую технологию пиарит в сети ЕГАПС. Это элемент, который нужно просвечивать специальным сканером, чтобы проверить подлинность. Это нововведение не пропустило министерство Дениса Малюськи. Государство уверяло, что цену уже едапсовских бланков "удалось оставить без изменений".

Но потом ее поднимали уже дважды. Сначала на 3%, а затем на 54,5%. Так меньше чем за год цена бланка выросла с 15,96 до 25,5 гривен. "Украинская правда" спросила у нотариусов мнение о новых бланках. Они ответили, что пока не почувствовали на себе никаких изменений, поскольку обычно заказывают бланки большими партиями вперед.

Начать с нуля: водительские удостоверения и техпаспорта

23 февраля 2022 года правительство решило, что пора усовершенствовать документы водителей. На тот момент ЕГАПС уже поставлял материалы для удостоверений и техпаспортов. Но на этом там не остановились.

В канун большой войны Кабмин внес, на первый взгляд, незначительные изменения в требования к этим документам. Они предполагают, что удостоверение и техпаспорт нужно ламинировать по обе стороны "защитным прозрачным рефлективным ахроматическим покрытием и пленкой повышенной прочности".

Это дословная цитата из требований, действовавших в стране при Януковиче, когда ЕГАПС контролировал всю отрасль. Изменения объясняли тем, что, мол, старые бланки были не очень качественными и со временем стирались.

Но, чтобы производить новые, недостаточно было просто изменить технологию. Монополист заставил всю страну переходить на новое оборудование. Его оборудование. Если точнее, то на принтеры, которые в Украину завозит только он.

Справедливости ради: предыдущие принтеры так же поставлялись эксклюзивно. Это была техника японской фирмы Toppan. Ее поставщиков в Украину СМИ связывали с Максимом Степановым. В Кабмине утверждают, что "Toppan" поставляли фигуранты дела НАБУ. А именно оборудование можно купить в сети, что облегчает жизнь подпольным производителям документов.

Местные власти и сервисные центры по всей стране еще несколько лет назад один за другим покупали принтеры "Toppan" по цене примерно в 200 тысяч гривен. Теперь из Киева им сказали: оборудование – устаревшее, пора запасаться новым, едапсовским Swiftpro K60.

Многим регионам их уже начали выдавать бесплатно. Это классический прием как ЕГАПС, так и других производителей. Поставив бесплатное оборудование, компании гарантированно получают годы прибылей на материалах и сервисном обслуживании.

По всей стране бесплатно поставили уже 750 принтеров. По утверждению Кабмина, до конца 2023-го планируют поставить еще 277. В таких решениях о безвозмездной передаче говорится, что стоимость одного принтера Swiftpro K60 составляет примерно 123,75 тысяч гривен.

Однако те, кому оборудование не выдали, уже начали выставлять тендеры. И на таких закупках, заранее лишенных шансов на конкуренцию, монополист собирается поставлять технику от 530 до 600 тысяч гривен за комплект, в который помимо принтера входит еще станция для снятия данных.

Как во времена Януковича: акцизные марки

Последний пункт едапсовских желаний из списка 2021, который долгое время оставался нереализованным, это акцизные марки. А именно – возвращение голограммы на них. Власти отказались от этой технологии еще в 2015 году. Мотивация была проста: голограмма стоит немало, существенно увеличивает цену марки, а при этом не играет решающей роли в борьбе с нелегальным товаром.

Производители табачных изделий объясняют: большинство контрафакта более 60% продают без акцизных марок в принципе. Следовательно, эту проблему решит никак не усиление защиты, а улучшение контроля, то есть качественная работа правоохранителей. "Если голограмма и поможет, то только для 10-15% тех акцизных марок, которые все-таки подделываются", – объясняет собеседник УП в табачном бизнесе.

Летом 2023 г. Ассоциация производителей табачных изделий даже выступила с публичным заявлением, призвав Шмыгаля не допустить возвращения голограммы. Но у ЕГАПСа, а точнее его потомка "Industrial Innovation Group", уже были свои планы. Голограммы – один из главных его профилей. Еще в 2019 году, когда компания начала активно рекламировать себя в украинских медиа, она продвигала именно голограмму на акциз.

Государство хотело ввести его еще два года назад, когда ЕГАПС начал возвращать свою монополию. В распоряжении УП есть проекты соответствующих изменений, которые государственный полиграфкомбинат готовил еще в ноябре 2021 года.

19 июня 2023 года правительство Шмыгаля воплотило эту мечту монополиста. В требования к акцизной марке вписали голограмму с уже упомянутой спектральной меткой, то есть технологией, которой гордится ЕГАПС.

Интересно, что у бывшего консорциума в Украине несколько патентов на голограммы. Они зарегистрированы еще в 2014 году. Однако именно в июне 2023-го в них впервые внесли изменения – сократили перечень изобретателей, в частности убрав и "токсичное" имя Сергея Сидоренко. Владельцем патентов остался спрятанный в оффшорах бизнес.

Уже 4 июля государственный полиграфкомбинат закупил голограммы у компании "Полли-Сервис", олицетворяющей ЕДАПС в Украине. Стоимость покупки – 140,5 миллиона гривен.

Сколько именно голограмм обойдутся в такую цену – неизвестно. Ведь тенденции полиграфкомбината за последние годы стали максимально непрозрачными. Но очевидно, что голограмма не достанется государству бесплатно, а значит повысит и стоимость акциза. А это, в свою очередь, ляжет на плечи потребителей алкоголя и табака.

В предложениях, готовившихся в 2021 году, цену марки должны были поднять на 40% для алкоголя (с 19 до 27 копеек) и на 58% для табака (с 9 до 14 копеек). В то же время, возвращая голограмму в 2023 году, Кабмин оставил цену марки неизменной. И даже акцентировал внимание на этом. Как это возможно?

Во-первых, за два месяца до этого, в апреле, правительство отдельным решением повысило стоимость акциза сразу на 80%. Это произошло впервые с 2014 года. Такое решение объяснили якобы увеличением затрат на производство, хранение и реализацию марок.

Тогда производители подакцизных товаров не возражали против удорожания, поскольку считали его обоснованным. "В Украине была одна из самых низких ценностей акцизных марок в Европе", – уточняет собеседник УП в табачном бизнесе. Во-вторых, между производителями ходят слухи, что цена на марку с голограммой все же вырастет, но позже, осенью, когда новое изделие уже твердо закрепится на своих позициях на рынке.

Тот факт, что новые правила не случайно стали выгодны именно ЕГАПСу, подтверждает и еще одна непубличная история. Несколько собеседников УП на рынке печати документов и в правительстве рассказывают, что незадолго до возвращения "легендарного" производителя в Кабмине лоббировали его меньшего конкурента. Тот тоже хотел снабжать голограммами для нотариальных бланков и акцизных марок. Однако этот проект в конце концов оборвался бесследно, когда на рынок вернулся настоящий титан лоббизма.

Почему перерожденный ЕДАПС – опасен?

В 2021 году ЕДАПС привел на госполиграфкомбинат "Украина" свой менеджмент. Это не только директор. По словам источников УП на комбинате, люди из бывшего консорциума заняли места руководителей отдела, помощников директора, взяли "под опеку" бухгалтерию.

Новое руководство устроило "чистки" среди сотрудников. Они увольняли работников, объявляли им выговоры и лишали премий, инициировали уголовные дела. Некоторые даже шли судиться с комбинатом.

Решения по закупкам и поставщикам принимает руководство, без настоящих совещаний с подчиненными. Сами закупки публикуют на Prozorro, однако таким образом, что сторонний наблюдатель не всегда сможет понять, что и в каком количестве приобрел государственный комбинат.

Ибо предмет закупки подписывают, например, "материал для бланков документов" и указывают количество в тоннах/листах/погонных метрах. Сами договоры поставок не публикуются. Часто новые поставки полиграфкомбинат фиксирует не отдельным тендером, а изменениями в предыдущих договорах. Или изменяет старые договоренности, например по срокам поставки.

Ранее УП посылало запросы на полиграфкомбинат, но там отказывались предоставлять договоры и сообщать их детали. При этом очереди на появившиеся в конце 2021 года паспорта могли быть связаны именно с монополией.

"Мы сейчас не используем все мощности, – рассказывали УП собеседники на комбинате в первые месяцы возвращения ЕГАПС. – Работаем "с колес", без запасов материалов".

Правительство принимает решения, мотивацию которых иногда проще объяснить интересами частного монополиста, чем государства. К примеру, уже во время великой войны Кабмин несколько упростил получение паспортов. И, среди прочего, разрешил выдавать документы без внесения в них электронной подписи.

Источники УП как на комбинате, так и среди производителей документов уверяют: внесение подписи не усложняет и не затягивает выдачу паспорта. Они объясняют такой шаг власти тем, что программное обеспечение ЕДАПСа на тот момент просто не было доработано и не все функции выполняло. "Через пол года Украина будет кишить поддельными паспортами", – говорили "Украинской правде" в 2022 году бизнес-оппоненты ЕГАПСа.

Тогда такие прогнозы казались скорее проявлением оскорбления и конкуренции. Но в 2023-м в отчетах правоохранителей раз за разом действительно начали появляться разоблаченные подпольные "фабрики" документов. Только в течение июня-июля Национальная полиция и СБУ обнаружили 3 таких "производства".

В полиции рассказывают: изъятые у злоумышленников документы хоть кое-чем и отличались от настоящих, но внешне были очень похожи на оригинальные. Правоохранители изучают, могли ли к этим схемам быть причастны государственные служащие, в частности передавать преступникам оригинальные материалы.

Любая искусственная монополия представляет опасность в долгой перспективе. Так и в случае с ЕДАПСом, прославившимся коррумпированностью. "Industrial Innovation Group" представит себя как нового игрока на рынке. Но так ли это действительно?

Скандально известный Сергей Сидоренко, неоднократно скрывавшийся от стражей порядка разных стран и имевший бизнес в Москве, официально вышел из структуры компаний в 2017 году. Вместо него владельцами стали два давних менеджера ЕГАПСа, ряд оффшорок и гражданин Арабских Эмиратов, где "ожил" консорциум.

Но уже в 2018 году одна из компаний этой империи, патентуя в ЕС свое очередное изобретение, указала лично Сидоренко среди изобретателей. Кроме того, в 2021-м в одной из таможенных деклараций "Industrial Innovation Group" на товар, отправленный в Женеву, получателем был указан человек по имени "M Sidorenko". Это может быть дочь предпринимателя Мария.

Компания "Полли-Сервис", которая поставляет материалы для всех монополизированных сфер, обществу представляют украинским производителем. Но бизнес-империя, в которую входит этот якобы отечественный производитель критически важных для Украины документов, уже после вторжения в Крым и на Донбасс, незадолго до полномасштабной войны, не сторонилась вести бизнес с Россией. Последние соглашения с компаниями из РФ, сохранившиеся в международной базе импорта-экспорта ImportGenius, датированы декабрем 2021 года.

Среди непубличных владельцев ЕГАПС, как установили журналисты, мог быть пророссийский политик Виктор Медведчук. А при Януковиче консорциум возводил храм Русской православной церкви в Эмиратах.

Монополизированные сферы уже становятся кричаще непрозрачными. Возможно, спустя годы они появятся в фабулах новых уголовных дел. Украина снова возьмется искоренять то, чего однажды уже избавилась. А власть – перекладывать ответственность на предшественников. Как это делается сейчас, когда все действия объясняют борьбой со схемами Степанова. Как будто кто-то мешал правоохранителям и власти искоренять такие схемы раньше. И будто кто-то мешает увидеть нынешние.

Как сообщал OBOZREVATEL, со схемами ЕГАПС с 2010-го и по 2014-й боролся и председатель редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. Тогда представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал откат. Использование голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕГАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых необоснованно завышена из-за использования голографических знаков. Фактически, это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить во время каждого оформления документов с элементами голографической защиты.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании по себестоимости 2,2 грн. выпускники школ и вузов вынуждены покупать за 35,64 грн. Такие заграничные доходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума "ЕДАПС".

Михаилу Бродскому удалось добиться существенных сдвигов в борьбе с коррупционной монополией ЕДАПС. В 2012 году Кабмин отказался от голограмм на акцизах, а летом 2013 года государство лишило консорциум вообще всех заказов. Полностью преодолели схему только в 2014 году.

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