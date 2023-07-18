Шмыгаль изменил требования к документам украинцев за день до большой войны: на бланки потратили миллиарды

Кабинет министров Дениса Шмыгаля за день до начала полномасштабной войны изменил требования к бланкам водительских удостоверений и паспортов. На бланках, печати документов связанная с коррупционным спрутом ЕГАПС компания "Полли-Сервис" только в 2022-м заработала около 7 млрд грн.

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О том, какое решение принял Шмыгаль и к чему это привело, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как "Полли-Сервис" зарабатывает во время войны миллиарды

Еще в 2020-м, до возвращения схем, "Полли-Сервис" имела выручку в размере 104 млн грн в год, при этом они получили гостендеров всего на 12,4 млн грн, говорится в данных YouControl. А уже в 2022-м, несмотря на полномасштабную войну, компания получила госзакупок уже на 7 млрд грн. Есть два секрета такого успеха. Первый – особые отношения с государственным полиграфкомбинатом "Украина" и сомнительные действия Кабмина.

К примеру, накануне начала полномасштабной войны, 23 февраля 2022-го, когда органы госвласти были проинформированы разведкой о планах РФ, правительство не нашло лучшего занятия, чем менять образцы бланков на документах. Постановлениями №275 и №844 правительство Шмыгаля изменило требования к бланку водительского удостоверения, добавив норму, согласно которой "персонализация бланка происходит способом цветной ретрансферной термопечати".

Постановлением №228 также 23 февраля 2022-го изменили требования и к загранпаспортам. Кабмин решил разместить на паспорте Малый Государственный Герб и Флаг, разместить на документе ряд защитных элементов. Все они, разумеется, бесполезны. Ни украинские правоохранители, не их иностранные коллеги подлинность паспорта по защитным элементам не определяют. Для этого сопоставляют информацию в паспорте с теми данными, которые хранятся в электронных базах.

Казалось бы, зачем буквально за считаные часы до начала полномасштабного вторжения менять бланки к документам? Все очень просто: чем сложнее бланк, чем больше на нем бесполезных защитных элементов, изображений государственных символов, тем дороже стоит такой бланк. Именно поэтому в геометрической прогрессии растут доходы "Полли-Сервис".

Комбинат "Украина" тратит сотни миллионов гривен на покупку бланков у "Полли-Сервис". К примеру, в марте этого года купили бланки на 301 млн грн, в феврале этого года – на 232,4 млн грн и позже еще на 200,6 млн грн, в январе – на 51,7 млн грн. На миллиарды гривен закупили бланки в 2022-м: к примеру, 28 декабря комбинат провел тендер на 163,8 млн грн и, разумеется, "Полли-Сервис" этот тендер выиграл.

"Полли-Сервис" и комбинат "Украина"

Полиграфкомбинат в 2021-м возглавила Татьяна Бондаренко. Бондаренко считается партнером Ирины Обыденко, бывшей главы ЕГАПС и основательницы Industrial Innovation Group. В 2020-м, когда Бондаренко не имела отношения к "Украине", "Полли-Сервис" получил государственные тендеры на сумму 12,4 млн грн. А в 2022-м, несмотря на полномасштабную войну и уже при руководстве Бондаренко, связанное с ЕГАПС предприятие получило госзакупок уже на 7 млрд (!) грн.

Бенефициар схем – Юрий Сидоренко. А управляла компанией Ирина Обыденко. Как рассказывают приближенные к полиграфкомбинату собеседники, Обыденко познакомилась с Татьяной Бондаренко еще во времена, когда та работала в МВД.

Со схемами ЕГАПС с 2010-го и до 2014-го боролся и глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. Тогда представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕГАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых необоснованно завышена из-за использования в них голографических знаков. Фактически это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить при каждом оформлении документов с элементами голографической защиты.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов вынуждены покупать за 35,64 грн. Такие запредельные доходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума "ЕГАПС".

Михаилу Бродскому удалось добиться существенных подвижек в борьбе с коррупционной монополией ЕГАПС. В 2012 году Кабмин отказался от голограмм на акцизах, а летом 2013 года государство лишило консорциум вообще всех заказов. Полностью преодолели схему только в 2014-м.

Теперь же ЕГАПС в Украину вернулся, схемы нарастают, а из бюджета придется переплачивать огромные суммы на защитные элементы, голограммы и бланки с особой печатью.