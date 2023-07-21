Пострадал каждый украинец, оформлявший документы: вскрыта масштабная схема, экс-главе полиграфкомбината объявили о подозрении

Международная коррупционная схема с паспортами и другими документами насела 450 млн грн убытков государственному полиграфкомбинату "Украина". Организатором схемы стал бывший руководитель предприятия Максим Степанов, ему объявлено о подозрении. В результате схемы пострадал каждый украинец, который оформлял документы.

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Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В целом 20 июля о подозрении сообщено трем лицам: бывшему директору, эксначальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат" и физическому лицу-пособнику преступления.

"Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста... Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Эксдиректору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", – заявили в НАБУ.

Как работала схема

В 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" (имя не называется, но тогда это был именно Степанов) приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Требованием для сотрудничества была поставка продукции через "нужную" фирму.

"В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен", – рассказали в НАБУ.

По данным следствия, Степанов замаскировал 1,35 млн долларов как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов) другой подконтрольной компании. Далее он задекларировал эти средства, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов переведена непосредственно на счета близких лиц эксдиректора.

Также Степанов запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос".

Схемы на полиграфкомбинате "Украина" вернулись

Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, в 2023 году на полиграфкомбинате "Украина" снова разрастается коррупционный спрут. Нынешние объемы схем уже превысили те, что были в 2013 году при Степанове.

Так, и сейчас украинцы вынуждены платить "коррупционный налог". Кабинет министров Дениса Шмыгаля сначала позволил возглавить правительственное предприятие полиграфкомбинат "Украина" связанной с коррупционным консорциумом ЕГАПС руководительнице. Речь идет об Татьяне Бондаренко.

А после, пользуясь худшим примером правительства времен Януковича, комбинат начал искусственно завышать стоимость их работ. Последнее решение – введение голограмм на акцизные марки (которые вообще должны заменить на электронные) будет стоить всем украинцам около 9 млрд грн.

Первый раз схему разрушили в 2014-м, когда бенефициар ЕГАПС Юрий Сидоренко стал фигурантом большого количества уголовных дел. И уже при премьер-министре Денисе Шмыгале он попытался вернуться к нелегальному заработку. Именно с Сидоренко связана нынешняя глава "Украины" Бондаренко.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил о том, что будет в суде требовать отмены постановления Кабмина о введении обязательных голограмм на акцизах.

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