Каждый украинец переплачивает на документах и отдает лишнее: масштабная схема действует уже несколько лет

Каждый украинский вынужден переплачивать при оформлении паспортов. Принадлежащий правительству государственный полиграфкомбинат с конца 2021-го отказался от сотрудничества с международной компанией и начал закупать бланки у скандальной компании "Полли-Сервис" (основатель ЕГАПС).

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Заработка на паспортах оказалось недостаточно, поэтому премьер Денис Шмигаль с 2023-го изменил требования к акцизам, в результате чего "Полли-Сервис" заработает миллиарды на ненужных голограммах. О том, кто и сколько заработал на печати паспортов украинцев читайте в материале OBOZREVATEL.

Схема с паспортами: как каждому украинцу приходится переплачивать

Недавно НАБУ вручило подозрение бывшему главе полиграфкомбината "Украина" Максиму Степанову, который якобы в 2013 закупал материалы для изготовления паспортов по завышенным ценам. При этом правоохранители на протяжении нескольких лет отказываются реагировать на возобновление схемы закупки материалов из-за коррупционного спрута ЕГАПС.

Во времена премьер-министра Дениса Шмыгаля схема приобрела новые масштабы. В 2021 комбинат возглавила Татьяна Бондаренко, которую называют подругой бывшей менеджерки ЕГАПС. В результате только за первые три месяца своего руководства "Полли-Сервис" получил от "Украины" полмиллиарда гривен за материалы для изготовления паспортов (обложки с чипами).

Коррупционный спрут ЕГАПС вернулся к изготовлению паспортов, и каждый украинец за это вынужден платить. Например, еще в 2019-м бланк для изготовления загранпаспорта стоил 219 грн, в 2020-м – 330 грн, в 2021-м – 342 грн. А уже в 2022-м, когда бланки для паспортов начали производить с помощью материалов "Полли-Сервис", стоимость взлетела до 504 грн (стоимость бланка без учета административной услуги).

Фактически за дорогие бланки вынуждены платить все украинцы, оформляемые паспортами. И это только начало. С этого года переплачивать также придется и по голограммам на акцизах (которые значительно увеличат стоимость акцизных марок).

Полиграфкомбинат без объяснений отказался от сотрудничества с международной компанией Linxens, вместо этого начали закупать дороже материалы у "Полли-Сервис". Полиграфкомбинат "Украина" принадлежит Кабинету Министров. Предприятие производит документы строгой отчетности (акцизы, паспорта, водительские права и т.п.), а также ценные бумаги. В течение многих лет это была одна из самых коррупционных сфер. OBOZREVATEL уже подробно писал о том, как консорциум ЕГАПС фактически стал монополистом и вплоть до 2014-го производил бланки для министерств. Чтобы искусственно увеличить стоимость продукции, на документах размещали голограммы.

Почему "Полли-Сервис" – продолжение ЕГАПС

"Полли-Сервис" – один из юридических учредителей ЕГАПС. Бенефициар схем – Юрий Сидоренко, а управляла компанией Ирина Обиденко. Как рассказывают приближенные к полиграфкомбинату собеседники, Обиденко познакомилась с Татьяной Бондаренко еще во времена, когда она работала в МВД. Сейчас Обиденко владеет "Полли-сервис" через "Инновационно-индустриальную группу".

Ранее консорциум зарабатывал на печати и документы для Министерства внутренних дел. В 2015-м, когда МВД прекратило сотрудничество с ЕГАПС, оказалось, что платить за те же документы можно гораздо меньше. По словам на тот момент главы МВД Арсена Авакова, за три квартала без консорциума удалось сэкономить 108 млн. грн. Об этом эксминистр писал на своей странице в Facebook.

Длительную борьбу с монополией ЕГАПС вел на тот момент глава Госпредпринимательства Михаил Бродский. С 2010 года он добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. ЕГАПС с 2004-го продавал по существенно завышенным ценам защитные элементы бумажным бланкам.

Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться в большинстве документов. Применение голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕГАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Члены IIG "Голография" и "Полли-Сервис" ранее были владельцами того же ЕГАПС. Кроме того, у них общий руководитель – Ирина Обиденко. Среди менеджеров новой компании – родственница Юрия Сидоренко Мария Сидоренко.

Схема, которую когда-то удалось ликвидировать, полноценно возродилась и организовать без ведома премьер-министра Дениса Шмыгаля было невозможно. Своим постановлением он создал условия для увеличения заработков Полли-Сервиса.

OBOZREVATEL в очередной раз обращается в правоохранительные органы, а также лично к премьер-министру Украины с требованием расследовать нарушения при закупке бланков, наказать виновных в возрождении схемы, а также отменить сомнительные решения о введении очередных голограмм.