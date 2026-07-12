Отселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, будут ли сносить дома без разрешения жильцов

Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

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Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: если дома и будут сносить – то только для того, чтобы на их месте построить новые.

При этом Шуляк подчеркнула: сейчас обсуждается вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома". Однако, признала нардеп, это не будет 100%-ная планка – ведь "всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят".

Где украинцы будут жить после сноса их домов

В то же время, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его "достаточно активно готовят на 2-е".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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