Озвучены обновленные зарплаты в "Укрэнерго": сколько платят руководству

В Украине среди членов правления "Укрэнерго" самая большая зарплата в январе составила 451,5 тыс. грн. При этом председатель правления за первый месяц 2025 года получил всего 415,8 тыс. грн.

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Об этом говорится в отчете компании. Временный глава правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в феврале получил зарплату 415,8 тыс. Для сравнения, в январе он получил 422 тыс. грн, а в декабре получил 434 тыс. грн. 52 грн. Больше всего в феврале 2025 года получил член правления "Укрэнерго" Сергей Галаган. С учетом отпускных его фактическая зарплата составила 451,5 тыс. грн.

Членам Наблюдательного совета платят меньше.

Председатель Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Кофод Еппе Себастьян получил 323,4 тыс. грн. При этом он стал не самым высокооплачиваемым членом правления. Так, заместитель председателя Наблюдательного совета Анатолий Гулей получил 269,5 тыс. грн. Такая же зарплата и у большинства членов правления.

Какие зарплаты получают обычные украинцы

В Украине средняя зарплата по данным крупных кадровых порталов составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц средняя зарплата выросла всего на 500 грн. При этом среди областей с самой большой средней зарплатой, согласно данным work.ua, традиционно на первом месте оказывается Киевщина (средняя зарплата составляет 26,5 тыс. грн).

Наибольшими темпами зарплаты растут в сферах "Телекоммуникации и связь" (30 тыс. грн, за месяц средняя зарплата выросла на 9%), "Страхование" (средняя зарплата составила 27,7 тыс. грн. и выросла на 7%), "СМИ, издательство и полиграфия" (рост на 7%, до 24 тыс. грн.).

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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