Отделения 'Новой почты' пострадали из-за российского обстрела, график работы изменен: что будет с посылками

В ночь на 4 июля в результате массированной комбинированной атаки РФ на Киев и Киевскую область были повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Часть филиалов "НП" в Киеве временно закрыта, некоторые изменила расписание работы, но все посылки уцелели.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе компании. "Мы уже связываемся с клиентами и предоставляем всю необходимую информацию", – отметили в "Новой почте".

Отделения "Новой почты" в Киеве изменили график работы после обстрела: список

Отделение № 226, ул. Ушинского, 40. Повреждено, работает в ограниченном режиме (только выдача отправлений). Отсутствует возможность заезда авто на территорию отделения. Весь груз, находящийся в пути к этому отделению, будет перемещен в отделение №359.

Повреждено, работает в ограниченном режиме (только выдача отправлений). Отсутствует возможность заезда авто на территорию отделения. Весь груз, находящийся в пути к этому отделению, будет перемещен в отделение №359. Отделение № 223, просп. Отрадный, 40. Пострадало больше всего. К счастью, никто из сотрудников или клиентов "Новой почты" не пострадал, так как отделение было закрыто во время удара. На месте происшествия работают полиция и ГСЧС.

Пострадало больше всего. К счастью, никто из сотрудников или клиентов "Новой почты" не пострадал, так как отделение было закрыто во время удара. На месте происшествия работают полиция и ГСЧС. Отделение № 114, ул. Проектная, 3-Б. Повреждено, но продолжает работу.

Повреждено, но продолжает работу. Сортировочное депо. Зафиксировано попадание по прилегающей территории. Сгорели два автомобиля. Сотрудники и груз не пострадали. Работа депо уже восстановлена.

Посылки из пострадавшего отделения № 223, а также все отправления, которые направлялись туда, будут перенаправлены в отделение № 122 (бульв. Вацлава Гавела, 50).

Россия уничтожила терминал "Новой почты" в Славянске

Двумя днями ранее, 2 июля, Россия атаковала город Славянск (Донецкая область) дронами и уничтожила терминал "Новой почты" вместе с сотнями посылок – около 300 отправлений потеряно, 5000 удалось сохранить. Компания уже готовится выплачивать компенсации пострадавшим клиентам и предупредила о возможных задержках доставки.

Отмечается, что разрушения произошли вследствие атаки дронвми-камикадзе типа Shahed. "Работники не пострадали. Сумма ущерба уточняется", – сообщали в компании.

Если ваше отправление было в зоне поражения, уточнить информацию можно через трекинг в мобильном приложении. Также клиенты могут обратиться в службу поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Киеве в результате вражеской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура. "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в движении поездов.

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