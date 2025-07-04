В Киеве в результате вражеской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: в УЗ сообщили об изменениях движения поездов

В Киеве в результате массированной российской атаки с 3 на 4 июля была повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Из-за этого произошли изменения в движении некоторых поездов.

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Об этом сообщили в АО "Укрзалізниця". Там отметили, что специалисты оперативно осуществляют ремонтные работы.

"Пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до двух часов", – говорится в сообщении.

Так, Kyiv City Express по состоянию на утро выполнял маршруты только северным полукольцом Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Соответственно, из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

Кроме этого, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы во время возобновления движения на участке Святошин – Киев-Пассажирский.

"Извиняемся и уже оперативно ремонтируем", – подчеркнули в УЗ, а также в Kyiv City Express.

Напомним: страна-агрессор РФ начала массированную атаку на Киев еще с вечера минувших суток, российские дроны и ракеты продолжали лететь на столицу до утра 4 июля. В результате действий агрессора зафиксированы последствия по меньшей мере в пяти районах города, горели дома, нежилые помещения и авто. По данным по состоянию на 05:00, пострадали 14 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укрзалізниця заявили, что не будут прекращать движение поездов даже во время российских обстрелов, поскольку железная дорога – это единственная экосистема, где остановка одного поезда блокирует другие. Они перевозят раненых, дипломатов, гуманитарные и стратегические грузы, поэтому их движение критически важно в любых условиях.

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