Жизнь москвичей может измениться навсегда: в столице России зреет колоссальный дефицит электричества

Из-за санкций Москва не сможет обслуживать объекты своей энергетической инфраструктуры, поэтому будет вынуждена их отключать либо они начнут самостоятельно выходить из строя. На этом фоне в ближайшие годы столице РФ угрожает дефицит электроэнергии.

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Как сообщают росСМИ, такие перспективы отметили в "Системном операторе". В своем проекте Генеральной схемы развития российской энергетики до 2042 года единый диспетчер энергосистемы страны-агрессора прогнозирует, что к 2030 году Москве грозит нехватка 1,6 ГВт мощности, а к 2042 году – 4,2 ГВт.

О грядущих проблемах с обеспечением Москвы "Системный оператор" сообщает не впервые. Ранее об этом предупреждали в 2023 году, объяснив это сложности с обслуживанием иностранного оборудования – газовых турбинах для теплоэлектростанций (в том числе General Electric и Siemens).

После ужесточения западных санкций в июне 2023 года они остались без запчастей и ремонта. При этом именно иностранные турбины обеспечивали около 9% мощностей энергосистемы всей России. Чтобы перекрыть энергетический дефицит, необходимо:

построить новую газовую станцию на паросиловых блоках общей мощностью 1 ГВт;

протянуть две ЛЭП постоянного тока от Курской и Нововоронежской АЭС.

Пропускная способность каждой ЛЭП должна быть не менее 1,5 ГВт. А ориентировочная стоимость проекта оценивается в 174-351 млрд рублей.

Отдельной проблемой является физический износ электросетей, который, по оценкам российских экспертов, достигает около 70% для распределительных сетей и около 50% – для магистральных. Также они отмечают, что абсолютное большинство объектов крупной генерации современной России — это моральное устаревшее советское наследие, которое обновляют недостаточно быстро.

Также OBOZ.UA сообщал, что, кроме деталей к турбинам, в России упали официальные поставки иностранных процессоров. Только за первые четыре месяца этого года поставки чипов Intel сократились в 15 раз, и эта тенденция продолжается.

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