Осталось меньше месяца: какой мобильный оператор изменит тарифы 1 марта в 00:00

Мобильный оператор "Киевстар" планирует повысить стоимость ряда своих тарифов – в частности, "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" и т.д. Ожидается, что изменения произойдут с 1 марта, а рост цен составит 50-90 грн.

Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Отмечается: подорожание затронет только отдельные архивные тарифы. Т.е., закрытые для подключения новых абонентов.

В целом, по данным, аналитиков, вырастет стоимость 6 тарифных предложений. Ими являются:

"Смачний";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовий";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлім Соцмережі";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений".

"Стоимость пакета услуг будет повышена на 50-90 грн. Соответственно, будет увеличено количество ГБ для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: детальную информацию об изменениях в стоимости тарифов абоненты получат в соответствующих SMS-сообщениях. Их "Киевстар" начнет рассылать уже на текущей неделе.

Как выбрать самый выгодный мобильный тариф для себя

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, "Киевстар" меняет правила действия своих номеров. Однако не для всех – лишь для абонентов предоплаты. Как и ранее, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего он будет отключен – однако теперь этот период будет делится на 2 этапа. Обновление вступит в силу уже с 6 февраля.

