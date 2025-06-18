Основатель Spotify инвестировал €600 млн в дроны для Украины: что известно

Основатель Spotify Даниэль Эк инвестировал €600 млн в немецкий стартап Helsing, который разрабатывает искусственный интеллект для дронов, поставляемых Украине. Общая сумма привлеченных средств в проект достигла €1,37 млрд, а цель таких инвестиций - это усиление оборонных технологий Европы и поддержка Украины в войне.

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Об этом пишет Financial Times. По данным издания, эта инвестиция стала результатом нового раунда финансирования, который возглавила инвестиционная компания Prima Materia, основанная самим Эком вместе с первым инвестором Spotify Шакилом Ханом.

"ИИ, автономия и массовость - это будущее войны. Мы не можем недооценивать их роль в конфликте", - подчеркнул Даниэль Эк. Helsing – немецкая технологическая компания, основанная в 2021 году, которая специализируется на разработке решений с использованием искусственного интеллекта для военных задач. Ее продукты уже включают ударные дроны, истребители с автономным управлением и подводные дроны-разведчики.

В компании работают специалисты по видеоиграм, обороне и ИТ. Она стремительно развивается на фоне увеличения спроса на высокотехнологичное оружие в условиях геополитической нестабильности. "Мир проходит испытания в большем количестве способов, чем когда-либо. Это ускоряет инвестиции в оборонные технологии", – заявил Эк.

Украина стала первой страной, где дроны с интеллектуальным управлением были применены в больших масштабах. Helsing уже поставляет тысячи ударных дронов, собранных на своем заводе в южной Германии. Компания также успешно протестировала автономную систему воздушного боя на истребителе Saab и объявила о планах создания флота беспилотных подводных лодок.

"Последствия внедрения ИИ в боевые системы мы еще даже не оценили полностью. Но ясно одно, что это меняет поле боя уже сейчас", – считает Эк. Это уже не первая инвестиция Даниэля в оборонную сферу, в 2021 году он также финансировал Helsing, но объемы тогда были скромнее.

Его позиция вызвала смешанные реакции у публичного сектора, особенно из-за того, что он параллельно руководит Spotify, компанией в области развлечений, однако Эк убежден в правильности курса. "Я уверен, что будет критика. Но для меня важно делать то, что, по моему мнению, правильно для Европы", – заявил он. Компания Helsing уже стала одним из пяти самых ценных технологических стартапов Европы и планирует выход на биржу в будущем.

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