Орбан снова шантажирует Украину: выдвинул циничное требование касательно санкций

Несмотря на то, что Венгрия одобрила продление санкций Европейского Союза в отношении РФ, венгерские власти не собираются отступать. Они готовы ветировать принятие следующего санкционного пакета, если ЕС не обеспечит возобновление транзита российского газа через Украину.

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Об этом, как сообщает Reuters, на государственном радио 31 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверяет, что получил от Еврокомиссии гарантии возобновления транзита газа из России.

"Еврокомиссия обещала решить вопрос восстановления украинцами транзита российского газа. Если это обещание будет нарушено, мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их", – предупредил Орбан.

Он назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, потому что это привело к росту цен. Ранее также сообщалось, что Орбан требует от Украины гарантий для продления транзита российской нефти, а также ненападения на альтернативный маршрут поставки российского газа в Венгрию – "Турецкий поток".

Впрочем, это может быть лишь ширмой для истинных намерений венгерского премьера, поскольку ранее он уже неоднократно призывал снять санкции с России, а также поддержал президента США Дональда Трампа в стремлении закончить войну даже путем прекращения финансовой поддержки Украины. Однако угрозы американского лидера продлить санкции против РФ, если та не подпишет мирное соглашение с Украиной, застали венгерское правительство врасплох.

На стороне Венгрии выступает другая страна ЕС – Словакия. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо добивается возобновления транзита газа и исключает предложения по транспортировке в Европу азербайджанского газа. Из-за нежелания сотрудничать со страной-агрессором он даже назвал президента Украины Владимира Зеленского "врагом Словакии".

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, они не единственные в Евросоюзе, стремящиеся снова подсесть на российскую газовую иглу. Поэтому в Европе уже начались обсуждения перспектив возобновления поставок трубопроводного газа из России в рамках возможного урегулирования с целью прекращения войны с Украиной.

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