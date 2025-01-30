В ЕС готовы опять подсесть на российскую "газовую иглу": кто поддержал перезапуск транзита через Украину

В Европейском Союзе (ЕС) начались обсуждения перспектив возобновления поставок трубопроводного газа из России в рамках возможного урегулирования с целью прекращения войны с Украиной. Сторонники этой идеи рассчитывают под таким предлогом усадить страну-агрессора за стол переговоров.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные ознакомленные источники. При этом отмечается, что даже на этапе предварительных обсуждений сама идея возобновления поставок российского газа в Европу уже вызвала негативную реакцию среди союзников Украины.

Отмечается, что громче остальных за пуск российского газа выступают Германия и Венгрия, но инициатива заручилась поддержкой и других стран-членов Евросоюза. Таким образом они надеются снизить цены на энергоносители.

"Некоторые крупные государства-члены оказывают давление на цены на энергоносители, и это, конечно, один из способов их снизить", – заявил журналистам европейский чиновник.

Но против возобновления поставок трубопроводного газа из России выступили в Брюсселе и некоторых странах Восточной Европы. "Это безумие. Насколько мы должны быть глупыми, даже хотя бы рассматриваем этот вариант?" – говорит один из чиновников.

Кроме того, возобновление дебатов о продаже российского газа не обрадовало и американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Они стремятся заключить долгосрочные контракты на поставку, но перезапуск транзита через Украину сделает их продукцию неконкурентоспособной, утверждают источники.

ЕС официально декларирует намерение полностью отказаться от российского ископаемого топлива в энергетической системе блока к 2027 году. В марте еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен должен представить план по достижению этой цели. Однако из-за тяжелой промышленности ЕС нуждается в существенных источниках дешевых энергоресурсов, но пока что стоимость газа в Европе в 3-4 раза выше, чем в США.

"В конечном итоге все хотят снизить затраты на энергоресурсы", – цитируют журналисты высокопоставленного чиновника из ЕС.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Польша является одним из самых ярых противников восстановления поставок газа из России в ЕС. Чтобы этого не допустить, президент Польши Анджей Дуда даже предложил демонтировать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2".

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