ЕС закроет лазейку РФ для обхода санкций: какое решение предлагают

В Европейском Союзе (ЕС) предлагают ввести санкции против криптовалюты A7A5, на которой базируется система криптоплатежей, которую Россия выстраивает вместо традиционной системы международных финансовых расчетов. Только за 1,5 месяца этот виртуальный актив был использован для операций на $6,1 млрд.

Видео дня

Об этом сообщили источники Bloomberg. Отмечается, что предложенные ограничения предусматривают:

запрет на операции с токеном и любое прямое или косвенное участие расположенных в ЕС организаций и лиц с ним;

и любое прямое или косвенное участие расположенных в ЕС организаций и лиц с ним; внесение в "черный список" банков из России, Беларуси и Центральной Азии, которые предоставляют возможности для проведения операций с криптовалютами.

Что такое A7A5?

A7A5 – это стейблкоин (криптовалюта, курс которой привязан к курсу фиатных активов – которые выпустил Центральный банк), подкрепленный рублем. Ее разработала платежная компания A7, которую контролируют беглый молдавский банкир Илан Шор (51%) и Пробизнесбанк, финансирующий российский ВПК (49%).

Криптовалюту запустили в начале года в Кыргызстане на созданной тогда же криптобирже Grinex – ее создали вместо Garantex, на которую наложили санкции США. По информации Financial Times, после объявления санкций в августе администраторы A7A5 удалили содержимое двух связанных с ней кошельков, где хранилось 33,8 млрд токенов на $405 млн (более 80% оборотных токенов на тот момент). На прошлой неделе A7A5 получила в России официальный статус цифрового финансового актива.

Офис Grinex расположен на 14-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити" – там же ранее был расположен офис Garantex. Как осуществляются операции с токенами на криптобирже:

чат-бот A7A5 предлагает поддержку клиентов "по будням с 10 утра до 8 вечера по московскому времени";

пик активности приходится на 10-12 часов дня;

переводы осуществляют 11 контрагентов.

По подсчетам Elliptic, на 26 сентября в обращении находилось 41,6 млрд токенов A7A5 стоимостью $496 млн. Общая сумма проведенных с их помощью транзакций оценивается в $68 млрд. Финансовые эксперты считают, что эта криптовалюта сейчас может обеспечивать весьма значительную часть российских трансграничных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее санкции на Grinex наложила Великобритания. Еще под ограничения попали и другие криптопроекты, причастные к схемам обхода международных санкций (Tengricoin и Old vector), а также "Капитал Банк Центральной Азии" и его директор Кантемир Чалбаев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!