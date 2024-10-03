Одна из крупнейших стран мира на пороге торговой войны с Россией: кому насолил Путин на этот раз

Россия рискует начать торговую войну с Казахстаном – Россельхознадзор уже постановил запретить ввоз зерна и других сельхозпродуктов из этой страны якобы из-за обнаруженных болезнетворных бактерий. В Казахстане этот аргумент не приняли и потребовали предоставить документы, подтверждающие версию РФ.

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Как сообщают казахские СМИ, об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы. По его словам, доводы российских инспекторов не нашли своего подтверждения.

"Мы запросили ответным письмом Россельходнадзор, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам необходимо удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место. Мы попросили соответствующие акты о лабораторных исследованиях и результатах. На сегодня ответ со стороны Россельхознадзора мы еще не получили", – констатировал вице-министр.

Кенжеханулы утверждает, что аграрную продукцию перед тем, как отправить на экспорт, проверяют в лабораториях. Такие товары соответствуют всем международным стандартам, уточнил чиновник.

"При экспорте с нашей стороны соответствующих нарушений не было выявлено. Поэтому мы запросили дополнительную информацию со стороны Россельхознадзора. Нам необходимо эти данные сверить. После этого мы уже будем знать, это ошибка была или что-то другое", – добавил Кенжеханулы.

При этом c 21 августа 2024 года Казахстан запретил импорт российского зерна. По словам вице-министра, эти два вопроса в его ведомстве пока что не связывают.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Казахстан отказался полностью соблюдать санкции против РФ. Решение объясняют вредом, который якобы наносят экономике самого Казахстана ограничительные меры в отношении РФ. Это свидетельствует об изменении позиции Астаны и ее возвращении к крепким связям с Кремлем.

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