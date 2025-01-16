Экс-депутата Шапрана ВВК признала "серьезно больным": во время расследования масштабных схем одиозный бизнесмен путешествует за границей

Бывший депутат Броварского горсовета и одиозный бизнесмен Сергей Шапран получил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе. Его сняли с учета, однако дело Шапрана, в котором можно было ознакомиться с его "диагнозом", уничтожили. Фактически бизнесмен, подозреваемый в участии в многочисленных схемах, получил возможность свободно покидать территорию страны и освободился от ограничений в связи с военным положением. Во время войны Шапран регулярно ездит за границу, путешествует, пока журналисты продолжают расследовать схемы с его участием относительно кражи подсанкционных активов.

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Об этом стало известно OBOZ.UA от источников в правоохранительных органах. Сергей Шапран Броварским районным ТЦК и СП исключен с воинского учета. Решение было принято 12.08.2022, однако позже оказалось, что дело Шапрана было уничтожено. Справка ВВК осталась только на руках у бизнесмена. При этом он не обязан повторно проходить ВВК (согласно изменениям в законодательстве от 21.03.2024 №3621-IX).

В результате Шапран, как ранее выяснили журналисты, путешествует по странам ЕС, регулярно навещает семью в Чехии. Согласно данным OBOZ.UA, Шапран недавно вернулся в Украину после очередного путешествия. 40-летний Сергей Шапран – экс-депутат Броварского горсовета, но в первую очередь бизнесмен, владеющий более чем двумя десятками компаний с разнообразной деятельностью: от торговли древесиной и производства взрывчатых веществ – до кредитования и купли-продажи недвижимости.

Ранее Сергей Шапран умудрился получить контроль над активами подсанкционной группы компаний "Юнигран", принадлежавшей Игорю Наумцу. Для этого, по данным СМИ, был задействован ряд вновь созданных фирм. Еще в 2022 году компания из орбиты Наумца, несмотря на действие санкций СНБО, начала продавать свое имущество по заниженным ценам фирмам-прокладкам, которые практически сразу перепродавали те же активы вновь компаниям. Такой механизм применялся ко всему имуществу – от офисов, заводов и автопарка до выездных ворот и ручного инструмента.

Также сообщалось, что, покупая через фирмы Владимира Осипова и оформляя на свои компании имущество "Юниграна", Шапран также приобрел склад, который предприятие ООО "Юнигран-Сервис" использовало для хранения промышленной взрывчатки и запалов к ней. Объект расположен на территории АО "Малинский камнедробильный завод". "Да, магнат фактически купил помещение вместе со взрывчаткой, не имея для этого лицензии", – отмечают журналисты.

В схемах не обошлось без участия еще одного важного игрока – упомянутого Владимира Осипова. Экс-депутат Одесского облсовета от запрещенной партии "ОПЗЖ" стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов. Возможно, он также помог Шапрану уехать за границу. Именно Осипов, как сообщают собеседники OBOZ.UA, в отсутствие Шапрана в стране отвечает за совместный бизнес.

Напомним, Шапран уже был фигурантом уголовного производства, в частности по недостоверному декларированию. По версии следствия, он мог скрыть от НАПК данные об имуществе на 9 млн грн.

Пока правоохранители затягивают расследование схем и привлечение Шапрана к ответственности, одиозный экс-депутат путешествует и передвигается по Киеву на автомобиле Maybach в сопровождении многочисленной охраны.

OBOZ.UA публично обращается в Государственную пограничную службу, а также в Министерство обороны с просьбой ответить на вопрос: по какой причине дело Шапрана в ТЦК СП уничтожено, кто отдал соответствующий приказ, почему Шапрану разрешили покинуть страну во время военного положения? Также возникают вопросы и к правоохранительным органам: почему, несмотря на многочисленные расследования, схема Шапрана-Осипова продолжает функционировать, а фактически украденные у Украины активы работают в пользу одиозных предпринимателей?

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца. А именно о том, как:

активы подсанкционного российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца были выведены из-под санкций и проданы частным компаниям, и об операции, к которой были привлечены украинские бизнесмены и чиновники, включавшей незаконную переписку имущества через фиктивные соглашения и манипуляции с юридическими лицами;

с помощью схем пытались спасти бизнес. Бенефициаром группы компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Уолкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года.

– лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года. о том, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работу в Малине;

в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве, к которой считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвиняли в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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