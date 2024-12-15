Один из крупнейших операторов фиксированной связи повышает тарифы: сколько придется платить украинцам

"Укртелеком" повышает тарифы на услуги с 1 января 2025: фиксированная связь подорожает до 329 грн, а ведущее радио - до 189 грн в месяц. Такое решение связано с инфляцией и планами компании инвестировать в модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры.

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Об этом сообщается на сайте компании. Изменения коснутся тарифов на фиксированную телефонную связь и ведущее радио. Новые тарифы:

фиксированная телефонная связь:

пакет "Простой": со 195 грн до 255 грн в месяц;

тариф "Простой минимальный": со 195 грн до 249 грн в месяц;

пакет "Домашний базовый": с 255 грн. до 325 грн. в месяц;

тариф "Домашний безлимитный": с 255 грн. до 329 грн. в месяц.

ведущее радио: тариф вырастет со 145 грн до 189 грн в месяц.

Эти изменения объясняются инфляцией, ростом затрат на обслуживание сети и развитием телекоммуникационной инфраструктуры. Ранее компания сообщала, что оставит действующие цены на свои услуги в 2024 году по-прежнему.

"Более того, мы разработали новый тариф "Цена не новость", благодаря которому наши абоненты будут знать свою цену в течение двух лет! Цена не будет меняться из-за инфляции, затрат на поддержку энергонезависимости сетей и т.д. Это позволит новым абонентам планировать расходы на интернет в своем семейном бюджете", – говорил Игорь Яремчук, коммерческий директор "Укртелеком".

Как сообщал OBOZ.UA, мобильный оператор "Киевстар" повышает стоимость своих тарифов - в среднем на 25%. Компенсировать это намерены увеличением наполнения предложений, а также дополнительными бонусами.

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