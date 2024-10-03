Рост налогов не повлияет на клиентов: 'Укртелеком' не намерен повышать тарифы на интернет в 2024 году

Компания "Укртелеком" оставит действующие цены на свои услуги в 2024 году по-прежнему. Анонсированное многими провайдерами повышение тарифов на услугу интернет из-за роста налогов никоим образом не повлияет на клиентов "Укртелеком".

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Более того, мы разработали новый тариф "Цена не новость", благодаря которому наши абоненты узнают свою цену в течение двух лет! Цена не будет меняться из-за инфляции, затрат на поддержку энергонезависимости сетей и т.д. Это позволит новым абонентам планировать расходы по интернету в своем семейном бюджете", – говорит Игорь Яремчук, коммерческий директор "Укртелеком".

В тарифе для конечного потребителя больше 30% занимают налоги. При этом "Укртелеком" своевременно и в полном объеме уплачивает их в бюджеты всех уровней. В частности, в 2023 году компания уплатила более 1,35 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2024 года – более 660 млн грн.