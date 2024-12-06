"Киевстар" готовит стремительное повышение цены на тарифы: насколько подорожают

Мобильный оператор "Киевстар" повышает стоимость своих тарифов – в среднем на 25%. Компенсировать же это там намерены увеличением наполнения предложений, а также дополнительными бонусами. В частности, 20 декабря будет изменена стоимость часть тарифов предоплаты.

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О запланированном повышении рассказали в самом операторе. Там отметили: с 1 января 2025 года будут повышены тарифы для бизнес-клиентов.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время, для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: Интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – говорится в сообщении.

Каких-либо деталей в "Киевстаре" раскрывать не стали. Там лишь отметили, что абонентов, в чьих тарифах произойдут изменения, предупредят об этом по меньшей мере, за 7 дней – через SMS. А координаторов — через e-mail.

Кроме того, подчеркивается, узнать больше об обновлениях можно по бесплатному номеру 477*9. Или в приложении "Мой Киевстар".

Насколько вырастут тарифы

В то же время, рассказали в операторе "Интерфакс-Украина", подорожают тарифы в среднем на 25%. При этом там напомнили, что уже пересмотрели часть тарифных планов для абонентов контракта.

""Киевстар" всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, отвечающие современным потребностям наших абонентов. Поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа", – сказали в "Киевстаре".

Там отметили: вместе с повышением стоимости тарифов растет и их наполнение. Речь, в частности, о:

дополнительных минутах для звонков на другие сети;

дополнительных гигабайтах мобильного интернета;

возможности подключения дополнительных безлимитных сервисов.

Вместе с тем, отмечается, "Киевстар" периодически унифицирует тарифные планы, закрывая их для новых подключений. Как утверждается, это делается для оптимизации процессов обслуживания и обеспечения эффективность операций.

Как выбирают тарифы для повышения цен

В то же время, подчеркивается, сам выбор тарифов, подлежащих изменениям, зависит от многих факторов. В частности, учитываются:

рост потребления услуг;

тот факт, что цена некоторых тарифов оставалась неизменной в течение длительного времени.

При этом отмечается: абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям. Сделать это можно в:

разделе "Тарифы" на сайте компании;

приложении "Мой Киевстар";

любом фирменном магазине "Киевстар".

Сколько стоят новые тарифы "Киевстар"

Помимо повышения стоимости уже действующих тарифов "Киевстар" также запускает новые. В частности, 29 ноября появились предложения:

LOVE UA Свет – 300 грн за 4 недели пользования;

LOVE UA Сила – 350 грн за 4 недели пользования.

При этом подчеркивается: в новых тарифах абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами Безлим. В частности, выбрав безлимитные:

интернет;

звонки;

SMS.

"Поэтому мы продлеваем срок подключения акционных Суперсил. До 30 июня 2025 включительно", – рассказали в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, также, "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.

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