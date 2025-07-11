Обвал до минимума за 17 лет: у России огромные проблемы с экспортном зерна

Россия резко сократила экспорт зерна на мировой рынок – экспорт продукта упал до минимума за 17 лет. Среди причин – проблемы с урожаем, низкие цены и недополучение фермерами доходов.

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Так, по данным Минсельхоза, уборочная кампания-2025 отстает от прошлогодней в разы: по состоянию на 2 июля сборы зерна составили 3,8 млн тонн против 16,5 млн годом ранее. А по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, в июле из РФ за рубеж будет продано 2 млн тонн пшеницы – практически вдвое меньше, чем в том же месяце год назад (3,6 млн тонн).

"Главный зерновой регион России – Ростовская область, на которую приходится каждая десятая тонна собранной в стране пшеницы, – столкнулась с сильнейшей за несколько лет засухой. И, по прогнозам властей, соберет в этом году самый низкий за десятилетие урожай", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: в прошлом году, после нескольких волн заморозков, в области вместо запланированных 16 млн тонн собрали 11,4 млн. А в 2025-м урожай может снизиться еще на 20%.

В то же время, отмечается, фермеры придерживают зерно – "так как его поставки на экспорт не выгодны". В связи с чем продукт "заходит в порт на две-три недели позже ожиданий экспортеров".

В целом же, резюмируют аналитики, по оценкам аналитического центра "Русагротранс", падение экспорта пшеницы из России в завершившемся сезоне 2024/25 гг составляет 25,2%. Он сократился до 41,5 млн тонн.

Россия может столкнуться с нехваткой денег на войну

В то же время, российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого финансируется дефицит бюджета страны исчерпывается. Причина – падение стоимость нефти ниже ожидаемого уровня. В связи с чем Россия недополучит 2,62 трлн рублей (более 33 млрд долларов по официальному курсу Банка России на начало июля). В целом же,сложившаяся ситуация уже породила прогнозы о том, что скоро Кремль столкнется с отсутствием средств для ведения войны в Украине.

"Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. окажутся меньше предыдущего прогноза. ... Ситуация с ФНБ сейчас гораздо более напряженная, чем была ранее, и формально происходит исчерпание средств фонда", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: хотя в июне ликвидная часть ФНБ увеличилась в июне на 1,3 трлн рублей (около 16,5 млрд долларов), сделано это было за счет нефтегазовых доходов за предыдущий год. Когда, отметили в прокремлевских СМИ, цены на нефть были более высокими, чем ожидалось. За первую же половину текущего года, констатируется, нефтегазовые доходы российского бюджета сократились почти на 17%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в России урезают расходы на коммуналку и поднимают тарифы для людей. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы" замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

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