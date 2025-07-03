Россия тратит сотни миллиардов на войну против Украины, поэтому урезает расходы на коммуналку и поднимает тарифы для людей. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы" замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД), а их слова подтверждают слова из росСМИ. Согласно официальным данным, в среднем тарифы на ЖКУ выросли на 12%.

Однако в отдельных регионах рост оказался значительно больше, в Пермском крае – на 21,1%, в Архангельской области – на 20%, в Кемеровской – на 19,8%. В ряде муниципалитетов, таких как Ижевск и Омск, повышение составило более 38%.

Особенно впечатляющая ситуация на временно оккупированных территориях Украины, где рост стоимости некоторых услуг достиг 31%. Местные власти, зависимые от решений Кремля, объясняют повышение необходимостью "приведения тарифов к общероссийскому уровню", что на практике оборачивается еще большей финансовой кабалой для населения.

Российские чиновники традиционно оправдывают повышение тарифов критическим состоянием коммунальной инфраструктуры. Как заявила заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Розворотнева, повышение связано с "изношенностью сетей, созданных в советское время", которые якобы нужно полностью обновить до 2030 года.

По ее словам, на модернизацию необходимо 4,5 триллиона рублей, из которых лишь треть поступит из бюджетов, остальное должны покрыть граждане. Такая логика вызывает по меньшей мере недоумение, ведь государство, которое само признает, что более 30% инфраструктуры находится в аварийном состоянии, делегирует расходы на ее обновление тем, кто и так едва справляется с платежками.

Официальные данные впечатляют, ведь в среднем по России износ коммунальных сетей составляет от 40 до 80%. В Московской области она достигает 29%, в Северной Осетии – более 57%, в Липецкой – 56%, а в аннексированном Севастополе – более 90%. То есть большинство систем в стране находятся в состоянии, непригодном для безопасной эксплуатации.

Впрочем, несмотря на эту критическую ситуацию, федеральная власть планомерно сокращает финансирование сферы ЖКХ. Если в 2024 году на содержание инфраструктуры было предусмотрено 886 миллиардов рублей, то в 2025 году расходы уменьшили до 506 миллиардов, а в 2026-м ожидается дальнейшее урезание – до 381 миллиарда.

Причина такого сокращения расходов очевидна – финансирование войны против Украины, которая пожирает львиную долю государственного бюджета. Вместо инвестиций в собственную страну, модернизацию коммунальных систем и повышение качества жизни граждан, Россия выбирает курс на милитаризацию и экспансию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России с начала 2025 года цены на бензин выросли более чем на 25 %. Кремль рассматривает полный запрет экспорта топлива и сокращение компенсаций производителям. Основные причины – дефицит на внутреннем рынке, снижение господдержки и попытка удержать валютные поступления в условиях экономического давления.

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