"Происходит исчерпание средств": Россия может столкнуться с нехваткой денег на войну

Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого финансируется дефицит бюджета страны исчерпывается. Причина – падение стоимость нефти ниже ожидаемого уровня. В связи с чем Россия недополучит 2,62 трлн рублей (более 33 млрд долларов по официальному курсу Банка России на 5 июля). В целом же,сложившаяся ситуация уже породила прогнозы о том, что скоро Кремль столкнется с отсутствием средств для ведения войны в Украине.

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"Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. окажутся меньше предыдущего прогноза. ... Ситуация с ФНБ сейчас гораздо более напряженная, чем была ранее, и формально происходит исчерпание средств фонда", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: хотя в июне ликвидная часть ФНБ увеличилась в июне на 1,3 трлн рублей (около 16,5 млрд долларов), сделано это было за счет нефтегазовых доходов за предыдущий год. Когда, отметили в прокремлевских СМИ, цены на нефть были более высокими, чем ожидалось. За первую же половину текущего года, констатируется, нефтегазовые доходы российского бюджета сократились почти на 17%.

На фоне этого не исключается, что в 2025-м Россия потратит из Фонда больше запланированной ранее суммы в 447 млрд рублей (более 5,6 млрд долларов). Ведь "нефтегазовые доходы в июне оказались ниже запланированных даже после июньской корректировки бюджета".

"Причина падения нефтегазовых доходов – относительно низкие цены на нефть и укрепление рубля, курс которого сейчас держится ниже 80 рублей за доллар. Это уже породило прогнозы о том, что скоро бюджет РФ столкнется с отсутствием средств для ведения войны в Украине", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в России урезают расходы на коммуналку и поднимают тарифы для людей. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы" замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

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