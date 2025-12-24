OBOZ.UA нашел супружескую пару прокуроров с инвалидностью: пенсию начали получать с 30 лет, но пройти проверку и подтвердить диагноз отказались

Богдан Яшник из Черкасской прокуратуры в свои 38-м имеет уже достаточно серьезный пенсионный стаж. Впервые пенсию мужчина задекларировал в 2017-м, тогда ему было всего лишь 30 лет. А с 2022-го его выплата взлетела в разы: он перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую.

Видео дня

Такую раннюю пенсию Яшник получил благодаря справке об инвалидности. Проходить проверку для подтверждения своего диагноза прокурор много раз отказывался, из-за этого он может остаться без работы.

Такое уже случилось с его женой и коллегой – прокурором Черкасской областной прокуратуры Алиной Яшник. Она получила инвалидность почти одновременно со своим мужем, благодаря этому вышла на пенсию примерно в 29 лет. А теперь, когда инвалидность отменили, женщина оставалась без работы.

О том, как супруги-прокуроры смогли получить раннюю пенсию и к чему это привело, – читайте в материале OBOZ.UA.

Самое важное в тексте:

Богдан Яшник и его жена Алина – коллеги. Они работали в Черкасской областной прокуратуре. Кроме того, они почти одновременно оформили себе инвалидность – еще в 2016-м;

Богдан Яшник начал получать пенсию в 30 лет, а его жена – в 28 лет. При том у прокурора размер выплаты по состоянию на прошлый год составил более 23 тыс. грн в месяц. Для обычного украинца такая пенсия еще и в таком возрасте недостижима;

Для обычного украинца такая пенсия еще и в таком возрасте недостижима; И прокурор, и его жена-прокурорша отказались проходить повторную проверку и подтверждать свою инвалидность. Поэтому Алину Яшник уже уволили из прокуратуры, а ее муж может быть уволен в ближайшее время;

и подтверждать свою инвалидность. Поэтому Алину Яшник уже уволили из прокуратуры, а Богдан Яшник утверждает, что проверку не хочет проходить принципиально.

Богдан и Алина Яшники: как прокурорам удалось выйти на пенсию смолоду

Украинцам с 2026-го надо иметь не менее 33 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60. С каждым годом количество тех, кому придется работать до 63 или даже 65 лет, будет расти. Такое ужесточение правил не затронет супругов Яшников. Они вышли на пенсию примерно в 30 лет каждый.

Богдан Яшник, прокурор Специализированной экологической прокуратуры Черкасской областной прокуратуры, пенсию начал получать в 2017-м. Тогда ему было 30 лет. А его жена Алина Яшник, прокурор Черкасской областной прокуратуры, впервые пенсию задекларировала в 2016-м. Тогда ей было всего 28 лет.

Раннюю пенсию прокуроры получили благодаря инвалидности. Они оформили ее почти одновременно. Богдану Яншику назначили вторую группу в сентябре 2016-го, а его жене – в ноябре 2016-го. Инвалидность им определяли врачи МСЭК, которую расформировали. В прошлом году выяснилось, что Черкасская МСЭК массово предоставляла черкасским прокурорам статусы лиц с инвалидностью. В результате процент лиц с инвалидностью в Черкасской областной прокуратуре достиг 27%, что в 4,5 раза выше, чем в среднем по другим прокуратурам.

И хотя в Черкасской МСЭК, в отличие от Хмельницкой, руководство не судят за незаконное обогащение, Офис генерального прокурора решил, что пройти проверку должны все прокуроры со статусом лица с инвалидностью.

Судя по декларации, Богдан Яшник в 2017-м из-за того, что у него не было даже 10 лет стажа, получал пенсию по инвалидности – ее размер составлял в среднем 2,9 тыс. грн в месяц. В 2022-м Яшник, имея необходимый стаж, вероятно, перешел на прокурорскую пенсию – 18 тыс. грн в месяц. Как говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, присягу работника прокуратуры Богдан Степанович принял 14 декабря 2011-го. Поэтому 10 лет стажа у него было только в 2022-м.

По состоянию на прошлый год его пенсия составляла 23 тыс. 163 грн в месяц. Это максимальная выплата в Украине. Чтобы получать больше, прокурору пришлось бы обращаться в суд. Однако он не стал этого делать.

Богдан Яшник в комментарии OBOZ.UA заявил, что они с женой одновременно получили статус лица с инвалидностью случайно. Мол, и он, и молодая жена одновременно заболели.

"Ну уже же это проходило 10 раз. Так случилось в 2016 году, что мы оба заболели. Разные абсолютно болезни и искали, как решить проблему по жене. А параллельно я попал на хирургический стол ранее, чем она. Так вот, оба проходили хирургическое вмешательство. И потом долгий период восстановления, около полугода. Вот, так и не восстановились", – рассказывает мужчина.

И Богдан Яшник, и его жена продолжили работать в прокуратуре. Но в 2025-м вопрос об их инвалидности вновь актуализировался.

Алину Яшник уже уволили из прокуратуры, на очереди – ее муж

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила уволить Алину Яшник из-за того, что она отказалась пройти экспертизу и подтвердить свой статус лица с инвалидностью. При этом комиссия установила, что в документах прокурора нет программы реабилитации лица с инвалидностью, которую обычно направляли на место работы.

"Комиссией учтена информация об отсутствии документов, подтверждающих предоставление Яшник А.В. индивидуальной программы реабилитации инвалида в Черкасскую областную прокуратуру (далее – ИПР). В справке к акту осмотра областной МСЭК № 2 города Черкассы № 533750 от 24.11.2016 в пункте 12 указано на необходимость выполнения требования "трудоприспособления", – говорится в решении комиссии.

В комиссии заявили, что прокурор "сознательно уклонилась от прохождения повторного медицинского осмотра", не явилась в медицинское учреждение, а также не инициировала никаких действий, направленных на опровержение сомнений относительно законности установления ей группы инвалидности.

Алина Яшник в прокуратуре больше не работает. Кроме того, судя по ее иску против Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности, ее лишили статуса лица с инвалидностью.

Проходить проверку и подтверждать свою инвалидность отказывается также и Богдан Яшник. В комментарии OBOZ.UA он заявил, что уже проходил проверку в 2020-м и не считает, что сейчас имеются основания для повторных исследований.

"Я уже дважды проверку прошел. Первый раз, когда получил в 2016 году. Второй раз через четыре года, в 20-м году. Сколько еще нужно проходить?" – объяснил он.

Напомним, в Украине прокуроры имеют уникальное положение. Имея 25 лет стажа они могут получить пенсию в размере от 60% до 90% зарплаты и при этом продолжать работать в прокуратуре. Но если иметь статус лица с инвалидностью, то пенсию можно получить, имея всего лишь 10 лет стажа. Именно этой нормой закона и воспользовался Богдан Яшник.

Супруги-прокуроры – одни из немногих правоохранителей, которые отказались проходить экспертизу и в результате рискуют собственными карьерами.