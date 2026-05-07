Выращивали пшеницу и кукурузу в Чернобыльской зоне: заповедник поймали на незаконном агробизнесе

В Украине разоблачили схему незаконного использования более 190 гектаров земель Чернобыльского заповедника, где в течение 2020-2025 годов без специальных разрешений выращивали пшеницу и кукурузу. По данным следствия, радиационно загрязненные земли незаконно вывели в пользование частного предприятия через фиктивные документы, а такая деятельность могла представлять угрозу для здоровья людей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Правоохранители уже сообщили о подозрении предпринимателям и бывшим чиновникам, которых считают причастными к незаконному выводу земель из-под государственного контроля.

Речь идет о территориях в Чернобыльской зоне, которые официально входят в состав заповедника и имеют особый режим использования. По информации Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора, фигурантами дела стали:

бывший директор частного предприятия;

владелец этого предприятия;

экс-главы двух сельских советов Полесского района Киевской области.

Следствие считает, что они организовали схему незаконного оформления права постоянного пользования тремя земельными участками в Чернобыльской зоне. Речь идет о более 190 гектарах земель в Вышгородском районе, которые еще в 2016 году официально вошли в состав Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

По версии правоохранителей, ключевым элементом схемы стало поддельное решение Полесского районного совета. Следователи утверждают, что такого решения на самом деле никогда не существовало, однако именно его использовали для незаконного изменения статуса земель. С помощью фальшивых документов участки:

вывели из государственной собственности;

перевели в коммунальную;

передали в постоянное пользование частному предприятию.

Таким образом, особо ценные и радиационно загрязненные территории фактически оказались под контролем частного бизнеса. По данным прокуратуры, в течение 2020-2025 годов эти земли активно использовались как обычные сельскохозяйственные угодья.

На территории заповедника без специальных разрешений выращивали пшеницу и кукурузу. Правоохранители отмечают, что такая деятельность могла представлять потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей, ведь речь идет о землях, которые подверглись радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС.

Экологи неоднократно предупреждали, что использование таких территорий для агропроизводства может нести риски попадания опасных веществ в пищевую цепь. Фигурантам дела уже сообщили о подозрении. Им инкриминируют:

использование заведомо поддельных документов;

мошенничество в особо крупных размерах;

действия по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киевской области с требованием вернуть земельные участки в государственную собственность.

В прокуратуре объясняют, что обращение в суд стало необходимым из-за бездействия отдельных государственных органов, которые своевременно не приняли меры для защиты интересов государства. Суд уже открыл производство по делу.

