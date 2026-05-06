Новый поезд "Укрзализныци" попал в скандал: пассажиры разочарованы тем, какие вагоны приходят

Флагманский поезд "Укрзалізниці" "Сакура", который идет из Киева в Ужгород, попал в скандал в соцсетях. Пассажирки пожаловались в соцсетях, что не получили обещанного украшенного вагона и особых купе. Однако есть и те, кто оценил удобства нового подвижного состава.

OBOZ.UA изучил отзывы пользователей Threads. Так, одна из них написала, что ожидала новых условий, а по факту приехал обычный купейный вагон. Девушка прикрепила фото того, что она ожидала увидеть, и вагона, который приехал по факту.

Однако купе оказалось достаточно комфортным и современным, в частности в нем были розетки. Автор отметила, что соответствующее меню с японскими мотивами все же было доступно.

Другая пользовательница тоже поделилась фотографией с "ожиданием и реальностью". На ее фотографии тоже изображено обычное купе, однако на вид менее современное.

Но и положительные отзывы есть. В частности в сеть выложили фотографии вагонов, которые соответствуют тому, что заявляла "Укрзалізниця". Девушка перечислила какие есть удобства в новом вагоне:

столик для верхних полочек;

два вида жалюзи, одна из которых блэкаут;

разноцветная подсветка в купе;

шахматная доска на столе.

В комментариях пользователи объяснили такое различие между ожиданиями и реальностью. Флагманский состав поезда "Сакура" сейчас отправляется по четным числам из Киева, а по нечетным из Ужгорода. Встречный состав пока не имеет украшенных вагонов. Но это никак не отражено при покупке билета.

Что это за новый поезд "Сакура"

"Укрзалізниця" запустила поезд "Сакура" между Киевом и Ужгородом 28 апреля. В состав поезда вошли новые вагоны, изготовленные в Украине в 2026 году, а также детские вагоны, модернизированные на собственных мощностях перевозчика.

Поезд состоит из 12 вагонов. Все они брендированы лепестками сакуры. "Пассажиры обоих поездов поезда получат доступ к онлайн-порталу о японской культуре, архитектуре и искусстве. Также на борту представлены элементы японского меню, японские настольные игры и японско-украинские культурные коллаборации", – рассказали в "Укрзализныце".

Сколько стоят билеты на поезд

Поезд оказался популярным среди украинцев – о чем свидетельствует то, что на ближайшие рейсы билеты на него уже практически раскуплены. Стоимость же их зависит, в частности, от класса вагона. Так, на рейс 25 мая из Киева:

в плацкарт билеты стоят 468 грн;

в купе – 830 грн ;

; в детское купе – 839 грн;

в женское купе – 830 грн;

в люксовое купе – 2 164 грн.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Укрзалізниця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Новые вагоны относятся к классу купе и, среди прочего, имеют улучшенные полки, кондиционирование, обновленные аккумуляторные батареи.

