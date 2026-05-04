В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: как вагоны выглядят внутри. Фото

"Укрзализныця" получила первые 6 из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. Они произведены в Украине и уже вошли в состав флагманского поезда №81 "Сакура", который с 28 апреля начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом. Новые вагоны относятся к классу купе и, среди прочего, имеют улучшенные полки, кондиционирование, обновленные аккумуляторные батареи.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

срок эксплуатации новых вагонов увеличен на 20 лет ;

; общая стоимость постройки 100 вагонов составляет около 6,5 млрд грн;

поставка будет производиться поэтапно до мая 2028 года.

"Продолжаем системное обновление подвижного состава "Укрзалізниці"... Изготовленный в Украине продукт работает на экономику и логистику внутри государства – с завода на колею", – говорится в сообщении.

Что есть в новых вагонах

В целом же, утверждает премьер, новые вагоны отвечают современным требованиям комфорта. В частности, они оборудованы:

улучшенными полками;

кондиционированием;

пеленальные столиками;

детскими манежами;

пандусами;

обновленными аккумуляторными батареями, позволяющими заранее настраивать температуру перед посадкой пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила 6 новых детских вагонов, которые будут курсировать в составе украинских поездов. При этом 3 вагона уже прошли полное переоборудование и вошли в состав поездов, совершающих поездки между крупными городами – №011/012 Львов – Одесса и №001/002 Харьков – Ивано-Франковск.

