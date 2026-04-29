В Украине запустили особенный поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" представила поезд "Сакура", который уже начал курсировать между Киевом и крупным региональным центром Ужгородом. В состав поезда вошли новые вагоны, изготовленные в Украине в 2026 году, а также детские вагоны, модернизированные на собственных мощностях перевозчика. Билеты на поезд уже доступны – и, к примеру, на рейс 3 мая из Киева стоят 440 грн (плацкарт).

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

В первый рейс поезд поехал 28 апреля.

Поезд получил номер 81.

"Поезд объединяет два украинских города, где весной пышно цветут сакуры – цветок-символ Японии. Проект осуществляется при поддержке Посольства Японии в Украине и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и является еще одним этапом партнерства стран в широком спектре проектов", – говорится в сообщении.

Как выглядит новый поезд

В целом же, отмечается, поезд состоит из 12 вагонов. Все они брендированы лепестками сакуры.

"Пассажиры обоих составов поезда получат доступ к онлайн-порталу о японской культуре, архитектуре и искусстве. Также на борту представлены элементы японского меню, японские настольные игры и японско-украинские культурные коллаборации", – рассказали в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на поезд

Поезд оказался популярным среди украинцев – о чем свидетельствует то, что на ближайшие рейсы билеты на него уже практически раскуплены. Стоимость же их зависит, а частности, от класса вагона. Так, на рейс 3 мая из Киева:

в плацкарт билеты стоят 440 грн;

в купе – 772 грн;

в детское купе – 772 грн;

в женское купе – 772 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!