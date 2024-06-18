Новые правила продажи сигарет и алкоголя введут в Украине: законопроект принят

В Украине вводят новые правила производства и обращения подакцизной продукции – алкоголя, табачных изделий и горючего. Среди прочего, предлагается запретить продавать табачные изделия в МАФах. В целом нормы торговли и производства указанных товаров будут прописаны в абсолютно новой редакции старого закона, который действует уже почти 30 лет.

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Соответствующий законопроект № 10346 депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом 18 июня, сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). За проголосовали 255 нардепов.

Законопроект предусматривает несколько комплексных изменений. В частности:

возможность блокирования по инициативе Государственной налоговой службы (ГНС) интернет-сайтов, незаконно продающих подакцизную продукцию ;

; запрет продажи сигарет в МАФах (малых архитектурных формах: временных сооружениях по типу киосков, ларьков).

введение лицензирования деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья ;

; на предприятиях, на которых осуществляется производство табачных изделий, будут установлены контрольные посты и круглосуточная система видеонаблюдения;

акцизные склады, на территории которых производится этиловый спирт , биоэтанол, будут оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и контрольно-пропускной системой;

, биоэтанол, будут оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и контрольно-пропускной системой; на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии.

Напомним, законопроект № 10346 депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении за основу 24 апреля 2024 года. Тогда за проголосовали 305 нардепов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Киевский городской совет уже решил запретить продажу табачных и подакцизных товаров в МАФах в столице. Кроме того, сами МАФы в Киеве запретят устанавливать возле метро, ​​клумб, пешеходных дорожек и административных зданий.

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