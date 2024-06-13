Сигарет в киосках больше не будет: Киевсовет принял жесткое решение, правило могут ввести по всей Украине

Киевский городской совет решил запретить продажу табачных и подакцизных товаров во временных сооружениях (МАФах: например, киосках) в столице. Но в будущем аналогичные правила могут ввести и по всей Украине – соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении парламента.

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Киеврада приняла свое решение на заседании 13 июня. Кроме того, сами МАФы в Киеве запретят устанавливать возле метро, ​​клумб, пешеходных дорожек и административных зданий.

В целом количество киосков в столице должно уменьшится с 10 тыс. до 2,5 тыс. за ближайшие два года. Также власти планируют запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

Тем не менее, сигареты могут исчезнуть из киосков не только в Киеве. Дело в том, что такую норму предусматривает законопроект №10346, который уже принят в первом чтении и рекомендован профильным комитетом Верховной Рады к утверждению во втором.

Предполагается, что такие правила не только уменьшат доступность вредных табачных изделий для покупателей, но и уменьшат теневую торговлю. Ведь контрабандные и поддельные сигареты зачастую продают именно в "серых" МАФах.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине внедрят еАкциз для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции.

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