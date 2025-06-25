Новые 5 грн: украинцам рассказали, как можно "получить" особенную монету

НБУ анонсировал на 27 июня продажу новой монеты 5 грн. Она посвящена одному из ярких представителей поколения украинских художников 1920-30-х годов, вошедших в историю как "Расстелянное возрождение", Юлиану Шполу. Продавать монету будут по 176 грн. При этом сама продажа будет лимитирована – 1 покупатель сможет приобрести только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: монета получила название "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол".

"Монета посвящена поколению украинских художников 1920-1930-х годов, которое стало двигателем культурных изменений, развивая литературу, театр, кино, музыку и изобразительное искусство, но было безжалостно уничтожено тоталитарным режимом. Важным культурным центром этого времени стал дом "Слово" в Харькове – символ творческой жизни и одновременно место трагических событий", – говорится в описании монеты.

Шпол же (настоящее имя – Михаил Яловой), рассказали в Нацбанке, был поэтом, прозаиком, драматургом и киносценаристом. Он:

Принадлежал к ведущим деятелям литературного процесса в Украине.

Возглавлял ВАПЛИТЕ (уко. – Вільну академію пролетарської літератури).

Написал первый украинский формалистический роман "Золотые лисенята" (1929 год).

"Вместе с Мыколой Хвылевым и другими творческими личностями он формировал новую украинскую культуру, свободную от догм и ограничений. В 1933 году поэт стал одной из жертв режима, а его имя было вычеркнуто из украинской литературы на десятилетие", – рассказали в Нацбанке.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне монеты) размещена стилизованная надпись "СЛОВО" – название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. При этом:

В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы, что, отметили в НБУ, является образом "молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями".

Из "простреленной" буквы "О" стекает кровь.

Под текстовой композицией указана надпись УКРАИНА. А также:

Год чеканки.

Малый Государственный Герб Украины.

Номинал с графическим символом гривны.

Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Юлиана Шпола, "избитый пятнами коррозии, забвения, но не потерянный до конца". Справа от портрета вертикально расположены надписи:

Михаил / Яловый – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно.

Юлиан / Шпол – псевдоним, выполненный зеркально.

Слева отмечены годы жизни художника – 1895/1937.

Что известно о новых 5 грн

Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Гурт – рифленный.

Тираж – до 50 тыс. экземпляров.

Монеты продаются в сувенирном паковании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот еще одну монету номиналом 5 грн. Она посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана" и вошла в серию "Вооруженные Силы Украины", чествующей украинское оружие и его создателей.

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