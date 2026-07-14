Номер телефона не понадобится для Приват24: правила планируют кардинально изменить

ПриватБанк разрабатывает новый способ верификации и подтверждения операций без привязки к номеру телефона – для работы будет достаточно доступа к интернету через Wi-Fi или Starlink. Новый механизм в первую очередь будет адаптирован к потребностям украинских защитников, однако пока он находится на этапе разработки и тестирования.

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Об этом пресс-служба банка сообщила по запросу dev.ua. Прежде всего, услуга важна для военнослужащих, которые из-за условий службы не всегда могут получить SMS, телефонный звонок или воспользоваться другими способами подтверждения, привязанными к SIM-карте.

Для доступа к банку будет достаточно интернета

В "ПриватБанке" пояснили, что постепенно развивают цифровые сервисы, способные работать независимо от SIM-карты и покрытия мобильных операторов. В таком случае пользователю необходимо лишь любое доступное подключение к сети.

Отмечается, что это может быть обычный Wi-Fi или спутниковый интернет, в частности Starlink. Таким образом, отсутствие мобильного сигнала потенциально больше не станет препятствием для прохождения верификации или подтверждения банковской операции.

В банке подчеркивают, что речь идет именно о поиске безопасных цифровых способов подтверждения действий клиента исключительно через интернет. В то же время конкретный механизм работы новой системы пока не раскрывают.

Решение разрабатывается с учётом потребностей военных

В настоящее время в ПриватБанке работает специальная рабочая группа, которая занимается адаптацией банковских процессов к потребностям украинских защитников и защитниц. Одним из главных направлений ее работы стала разработка сервисов, не зависящих от традиционной мобильной связи.

Проблема особенно актуальна там, где покрытие операторов нестабильно или отсутствует. В таких условиях клиент может иметь доступ к интернету через Wi-Fi или Starlink, однако не иметь возможности получить код или другое подтверждение на финансовый номер. Именно эту зависимость от мобильной сети банк планирует уменьшить благодаря новым технологическим решениям.

Когда новая верификация станет доступной

В ПриватБанке уточнили, что новый механизм пока не запущен для массового использования. Решения находятся на этапе разработки, а перед внедрением должны пройти тестирование и проверку безопасности.

ИТ-специалисты банка ищут альтернативные методы подтверждения личности и операций, которые будут работать исключительно через интернет. О запуске конкретных функций в ПриватБанке обещают сообщить после завершения тестирования и внедрения.

Особое внимание уделяется защите средств клиентов. Отказ от привычной привязки к мобильному номеру требует изменений в технологической инфраструктуре и архитектуре банковской безопасности.

Создание такого механизма требует значительных вложений в ИТ-решения, системы кибербезопасности и подготовку команды. Однако в банке заявляют, что рассматривают это направление не только как технологическое обновление, но и как вопрос социальной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ПриватБанке заработала новая функция, которая позволяет индивидуальным предпринимателям 1-й, 2-й и 3-й групп автоматически сформировать и подать налоговую декларацию, а также уплатить налоги прямо со смартфона. Воспользоваться сервисом можно в Едином приложении Приват24 в разделе "Налоговые декларации" — система сама рассчитает доход и заполнит документ, который нужно проверить и подписать через SmartID.

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