"ПриватБанк" запустил важную функцию в приложении: кому она может пригодиться

В ПриватБанке запущена новая функция, которая позволяет "ФОП" (физическим лицам-предпринимателям) 1-й, 2-й и 3-й групп автоматически сформировать и подать налоговую декларацию, а также уплатить налоги прямо со смартфона. Воспользоваться сервисом можно в едином приложении Приват24 в разделе "Налоговые декларации" – система сама рассчитает доход и заполнит документ, который необходимо проверить и подписать через SmartID.

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Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы. Предпринимателю не нужно отдельно пользоваться бухгалтерскими программами или другими сервисами для подготовки декларации – значительную часть работы система выполняет автоматически.

Кто может воспользоваться новой функцией

Сервис доступен физическим лицам-предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о "ФОП" 1-й, 2-й и 3-й групп.

Предприниматели могут пройти весь процесс в мобильном банкинге, что должно сократить количество отдельных операций и сервисов, которыми раньше приходилось пользоваться для отчетности. Одной из главных особенностей новой функции стало автоматическое формирование декларации.

Система анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке, рассчитывает полученный доход и заполняет соответствующие поля документа. При этом перед отправкой декларации индивидуальному предпринимателю необходимо самостоятельно проверить сформированную информацию. После этого документ можно подписать с помощью SmartID.

Декларация сразу же будет отправлена в налоговую

После электронного подписания декларация отправляется в Государственную налоговую службу. Когда отчет будет принят, предприниматель может перейти к уплате налогов в том же приложении.

Таким образом, подготовка отчетности, её подписание, передача в налоговую и выполнение налоговых обязательств происходят в рамках одного цифрового сервиса. Кроме того, автоматическое заполнение части данных может помочь минимизировать риск ошибок при подготовке документов.

Новый сервис размещен в Едином приложении Приват24 в разделе "Налоговые декларации". Там предприниматели могут создавать новые декларации, а также просматривать отчеты, которые подавали ранее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты ПриватБанка могут и в дальнейшем пользоваться банковской картой, срок действия которой подходит к концу. Для этого её следует переоформить в любом отделении банка. В то же время сразу пяти категориям украинцев настоятельно рекомендуется заменить карту — в частности, тем, у кого поврежден пластик или изменились личные данные.

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