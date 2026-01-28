Никаких "грачей", регистрация водителей и жесткие штрафы: в Украине хотят переписать правила для такси

В Украине предлагают урегулировать рынок услуг такси – водителей обяжут регистрироваться и запретят работать, кроме как через цифровые платформы. Это существенно повлияет на отрасль частных пассажирских перевозок.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", Министерство развития громад и территорий уже направило на согласование Государственной регуляторной службы соответствующий проект закона. Детали документа свидетельствуют о коренных изменениях отрасли.

Кто сможет работать таксистом

Имеет полные 20 лет .

. Имеет водительское удостоверение категории "В" (действительное более 2 лет).

(действительное более 2 лет). Имеет справку о прохождении ежегодного медицинского осмотра .

. Привлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения – не более пяти раз за год перед получением сертификата водителя.

– не более пяти раз за год перед получением сертификата водителя. Судимости за уголовные нарушения должны быть сняты или погашены.

Сертификат водителя

Чтобы получить право на перевозку пассажиров на такси, водители должны будут уведомить соответствующий орган власти. В случае одобрения им будет предоставлен сертификат водителя – электронный документ в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте, который:

удостоверяет соответствие водителя такси или легкового автомобиля, на котором выполняются перевозки пассажиров на заказ, автомобильного самозанятого перевозчика, требованиям, установленным законом;

предоставляет автомобильному самозанятому перевозчику право на предоставление личных услуг по перевозке пассажиров легковым автомобилем на заказ.

Он выдается сроком на 2 года. Стоимость сертификата составляет один прожиточный минимум для трудоспособных лиц на день выдачи (с 1 января 2026 года – 3328 гривен). Другие требования к работе таксистов:

наличие у водителя договора страхования ;

; официальное оформление трудовых отношений (заключение гражданско-правовых договоров не допускается);

(заключение гражданско-правовых договоров не допускается); во время поездки должен работать таксометр ;

; автомобиль должен быть соответствующим образом промаркирован (наклейки, покраска, магнитные наклейки);

(наклейки, покраска, магнитные наклейки); под лобовым стеклом такси должен быть уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код) с информацией о водителе и такси.

Прием заказов

Самозанятых перевозчиков (таксистов) хотят обязать принимать заказы исключительно от клиентов через специальную цифровую платформу. То есть работа так называемых "грачей" (таксистов, работающих нелегально) окажется под запретом.

Такой платформой может быть любое доступное для пользователей программное обеспечение (например, веб-сайт или мобильное приложение), через которое они могут коммуницировать с таксистами. Отдельно будет создан Перечень запрещенных платформ в сфере автомобильного транспорта.

Штрафы за нарушение правил

Несоблюдение автомобильным перевозчиком требований к маркировке такси – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или НМДГ (8,5 тыс. грн).

Перевозка пассажиров таксистом, который не получил такого права – 1000 НМДГ для оператора электронной платформы (17 тыс. грн).

Перевозка пассажиров таксистом без предварительно поданного об этом уведомления – 1000 НМДГ для оператора электронной платформы (17 тыс. грн).

Необеспечение оператором платформы соответствия платформы техническим требованиям – 2000 НМДГ (34 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, пассажиры "Укрзалізниці", которые из-за задержек поездов прибывают после комендантского часа, получат скидки на такси. Но услуга доступна не во всех городах и часто требует специальных пропусков, а правила передвижения зависят от решений местных властей.

