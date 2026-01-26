Украинцы смогут со скидками ехать с вокзала в комендантскую: в каких городах заработали "бонусы"

"Укрзалізниця" (УЗ) вместе с Uklon и Bolt запустила ночную поддержку пассажиров, которые из-за задержек поездов прибывают после комендантского часа, в частности из-за скидок и увеличения количества такси возле вокзалов. В то же время услуга доступна не во всех городах и часто требует специальных пропусков, а правила передвижения зависят от решений местных властей.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Там отметили, что услуга стала возможной после того, как сервисы такси получили разрешение на работу во время комендантского часа в Киеве.

Именно столица стала пилотным городом, где пассажиры, прибывающие ночными или задержавшимися поездами, могут легче добраться домой. Сервис Uklon в рамках сотрудничества с "Укрзалізницею" ввел специальную скидку на ночные поездки от киевских вокзалов. Воспользоваться ею могут пассажиры, которые имеют установленные приложения УЗ и Uklon.

Механика проста, ведь в приложении УЗ в разделе "Железные предложения" нужно обменять одну "обнимашку" на промокод, после чего активировать его в приложении Uklon. Промокод действует в ночной период – с 23:15 до 05:00 и может быть использован один раз за ночь.

Таким образом, пассажиры, которые оказались на вокзале после комендантского часа не по собственной вине, получают реальную альтернативу ночному ожиданию или опасным пешим маршрутам. Сервис Bolt выбрал другой формат поддержки. Компания увеличивает количество автомобилей в районах вокзалов в случае массовых задержек поездов и пытается сдерживать резкий рост цен в пиковые моменты.

Кроме того, продолжает действовать совместная акция, которая предусматривает 50% скидки на поездки с и до вокзалов в любое время суток. Отдельные промокоды также предоставлены для железнодорожников – для служебных поездок в ночное время.

В то же время следует отметить, что возможность вызова авто ночью доступна не во всех городах. С 22 января Uklon расширил круглосуточную работу во время комендантского часа до 19 городов Украины.

Кроме Киева, Львова и Ужгорода, где сервис работал 24/7 и раньше, в список добавились: Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Каменское и Одесса. Решение принято в рамках государственных мероприятий по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций и направлено на обеспечение доступа граждан к пунктам несокрушимости, обогрева, медицинским учреждениям, вокзалам и другим критически важным локациям.

В большинстве городов для передвижения во время комендантского часа все еще нужен специальный пропуск. По состоянию на 21 января исключением остается Киев – там пропуск не требуют, если человек направляется к пунктам несокрушимости или обогрева. В то же время в компании подчеркивают, что правила могут меняться в зависимости от решений областных военных администраций.

Из-за ситуации с безопасностью приложения Uklon для райдеров и драйверов не будут работать в комендантский час в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове, Херсоне и Чернигове. Также сервис временно недоступен в Буковеле.

Отдельно в Uklon обращают внимание на возможные трудности с вызовом такси во время отключений электроэнергии или перебоев со связью. В таких случаях пассажирам советуют пользоваться мобильной веб-версией сервиса, достаточно открыть браузер, авторизоваться, выбрать адреса поездки, класс авто и подтвердить заказ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярный среди туристов карпатский регион – между Одессой и Раховом в Закарпатской области. Первый рейс поезда запланирован на 3 февраля – из Одессы. Поезд получил номер 26/25. Билеты на него уже продают – плацкарт на рейс 3 февраля из Одессы стоит 311 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!