Нефтяной кран прикрутили до предела: доходы Кремля от экспорта упали до рекордного минимума

Экспорт сырой нефти из России в конце 2025 года и в начале 2026-го сократился до самых низких показателей с февраля 2022 года (3,43 млн баррелей в сутки). Одновременно из-за падения цен (до 960 млн долларов) и уменьшения объемов средняя недельная стоимость нефтяных поставок РФ опустилась до минимума за весь период полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg основанные на отслеживании движения танкеров и ценовых индикаторах Argus Media. За четыре недели до 4 января Россия отгружала в среднем 3,43 млн баррелей нефти в сутки, это примерно на 440 тыс. баррелей меньше, чем в период до 21 декабря.

Наибольшее падение зафиксировано на направлении из тихоокеанского порта Козьмино, который является ключевым для экспорта сорта ESPO. На динамику потоков также влияли погодные условия, санкционные ограничения и сбои в логистике. Параллельно с физическим сокращением экспорта резко снизились цены на российскую нефть. Средние экспортные цены падают уже 14 недель подряд. Сорт Urals торгуется ниже 35 долларов за баррель как в Балтийском, так и в Черном море.

Тихоокеанский сорт ESPO за это время подешевел примерно на 25%. Для сравнения, мировой эталон North Sea Dated за аналогичный период потерял лишь около 10% стоимости. Более резкое падение именно российских сортов аналитики связывают с санкциями США, введенными в октябре против двух крупнейших экспортеров РФ – "Роснефти" и "Лукойла".

В среднем за четыре недели до 4 января валовая стоимость морского экспорта российской сырой нефти снизилась до 960 млн долларов в неделю, это на 10% меньше, чем в предыдущий отчетный период, и самый низкий показатель с начала войны против Украины. За неделю до 4 января экспортная выручка составила около 835 млн долларов, что на 11% меньше, чем в конце декабря.

Цены Urals из Балтийского моря упали до 36,69 доллара за баррель, из Черного моря до 34,82 доллара. Средняя цена ESPO снизилась до 47,55 доллара за баррель, а цена с доставкой в Индию до 54,64 доллара, что стало минимумом с марта 2023 года.

Сокращение потоков происходит на фоне постоянных атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру. Под ударами оказываются нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, порты и танкеры. В частности, атаки морских дронов в Черном море заставили суда, следующие в Новороссийск, менять маршруты и идти вдоль побережья Турции.

Одновременно усложняются цепи поставок в Азию. Хотя российская нефть снова начала поступать в ключевые порты Индии, все больше грузов проводят длительное время в море, ожидая разрешения на разгрузку. Часть судов намеренно не указывает конечный пункт назначения или меняет его уже в пути.

По данным Bloomberg, более 190 млн баррелей российской сырой нефти находится на танкерах, это на 43% больше, чем в конце августа. Часть грузов перегружается с судна на судно в районах, известных как хабы для обхода санкций, в частности у архипелага Риау вблизи Сингапура, а также вблизи Суэцкого канала.

С начала ноября зафиксировано почти 40 случаев таких перегрузок. Для сокрытия происхождения нефти судна иногда выключают или фальсифицируют сигналы автоматических систем идентификации.

За четыре недели до 4 января поставки российской нефти азиатским клиентам сократились до 3,29 млн баррелей в сутки. Поток в Китай снизился до 870 тыс. баррелей в сутки, а в Индию до 600 тыс. баррелей. Также поставки в Турцию упали примерно до 100 тыс. баррелей в сутки

