Путин сжимает бизнес РФ в тисках: российские миллиардеры требуют "пощады"
Россию накрыло волной национализации – ключевые активы экономики страны-агрессора страдают от массовых конфискаций. Из-за этого российские олигархи уже обратились за помощью к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Как сообщают росСМИ, группа предпринимателей передала ему письмо с требованием вмешаться в процесс массового изъятия частной собственности. В частности речь идет о фабриках, заводах, портах и компаниях общей стоимостью более 4 трлн рублей.
Эту информацию подтвердил Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В руководство организации входят богатейшие бизнесмены страны, в том числе миллиардеры из списка Forbes.
Ранее бизнес уже пытался поднять этот вопрос перед Путиным. Еще два года назад тот признал проблему и заявил, что ее "нужно решить", однако никаких решений так и не приняли. Теперь предприниматели снова напомнили о себе – уже в письменной форме.
Их главное требование – четкие и однозначные правила, которые не позволяли бы судам трактовать закон по своему усмотрению. Отдельно бизнес отмечает: нарушение так называемых нематериальных прав и свобод граждан не должно быть основанием для национализации.
Шохин назвал самым простым способом отобрать актив – объявить, что он якобы нарушает право граждан на "достойную жизнь". Это трактуют как публичный интерес, который государство может защищать даже без конкретных заявлений о нанесенном ущербе. В результате любую собственность можно изъять в пользу государства – и без всякой компенсации.
Позиция бизнеса проста: если государству нужен актив, оно должно его покупать, а не забирать силой. Так, в РФ предусмотрена национализация частного имущества, но с выплатой рыночной цены владельцу.
Сейчас же темпы изъятия частного бизнеса в России только растут. Так, в государственную собственность было передано:
- по итогам 2022 года – 100 предприятий общей стоимостью 1,3 трлн рублей;
- к 2024 году – на 2,4 трлн рублей;
- в 2025 году – более чем на 4 трлн рублей.
Аналитики объясняют наращивание темпов национализации проблемами с бюджетом – санкции и замедление экономики резко сократили доходы государства. К самым громким случаям относятся такие бизнесы:
- крупнейший автодилер "Рольф";
- Челябинский электрометаллургический комбинат;
- компания "Южуралзолото";
- крупнейший зерновой трейдер "Родные поля";
- оператор складской недвижимости Raven Russia;
- ведущий производитель свинца "Дальполиметалл";
- аэропорт "Домодедово";
- пищевой холдинг "КДВ Групп";
- порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калининграда;
- Петербургский нефтяной терминал.
Как уже сообщал OBOZ.UA, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.
