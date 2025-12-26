Путин сжимает бизнес РФ в тисках: российские миллиардеры требуют "пощады"

Россию накрыло волной национализации – ключевые активы экономики страны-агрессора страдают от массовых конфискаций. Из-за этого российские олигархи уже обратились за помощью к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщают росСМИ, группа предпринимателей передала ему письмо с требованием вмешаться в процесс массового изъятия частной собственности. В частности речь идет о фабриках, заводах, портах и компаниях общей стоимостью более 4 трлн рублей.

Эту информацию подтвердил Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В руководство организации входят богатейшие бизнесмены страны, в том числе миллиардеры из списка Forbes.

Ранее бизнес уже пытался поднять этот вопрос перед Путиным. Еще два года назад тот признал проблему и заявил, что ее "нужно решить", однако никаких решений так и не приняли. Теперь предприниматели снова напомнили о себе – уже в письменной форме.

Их главное требование – четкие и однозначные правила, которые не позволяли бы судам трактовать закон по своему усмотрению. Отдельно бизнес отмечает: нарушение так называемых нематериальных прав и свобод граждан не должно быть основанием для национализации.

Шохин назвал самым простым способом отобрать актив – объявить, что он якобы нарушает право граждан на "достойную жизнь". Это трактуют как публичный интерес, который государство может защищать даже без конкретных заявлений о нанесенном ущербе. В результате любую собственность можно изъять в пользу государства – и без всякой компенсации.

Позиция бизнеса проста: если государству нужен актив, оно должно его покупать, а не забирать силой. Так, в РФ предусмотрена национализация частного имущества, но с выплатой рыночной цены владельцу.

Сейчас же темпы изъятия частного бизнеса в России только растут. Так, в государственную собственность было передано:

по итогам 2022 года – 100 предприятий общей стоимостью 1,3 трлн рублей ;

; к 2024 году – на 2,4 трлн рублей ;

; в 2025 году – более чем на 4 трлн рублей.

Аналитики объясняют наращивание темпов национализации проблемами с бюджетом – санкции и замедление экономики резко сократили доходы государства. К самым громким случаям относятся такие бизнесы:

крупнейший автодилер " Рольф ";

"; Челябинский электрометаллургический комбинат;

компания " Южуралзолото ";

"; крупнейший зерновой трейдер " Родные поля ";

"; оператор складской недвижимости Raven Russia ;

; ведущий производитель свинца " Дальполиметалл ";

"; аэропорт " Домодедово ";

"; пищевой холдинг " КДВ Групп ";

"; порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калининграда;

Петербургский нефтяной терминал.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому несколько: ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

