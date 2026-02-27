Длительный простой 'Дружбы' грозит остановить добычу нефти в Украине – Reuters

По нефтепроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, прежде чем месяц назад он был поврежден российским ударом, что привело к остановке поставок. Это может заставить Киев прекратить добычу нефти, если ситуация не изменится.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Там отметили, что об использовании нефтепровода "Дружба" для экспорта украинской нефти в страны-члены ЕС Венгрию и Словакию ранее не сообщалось.

"Прекращение поставок лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для сдерживания дефицита бюджета", – сказано в статье.

Какова ситуация с добычей нефти в Украине

В 2021 году Украина добыла около 1,7 миллиона тонн нефти. Она также импортировала значительные объемы, которые перерабатывались на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, мощность которого составляет 19 миллионов метрических тонн в год, а также на нескольких меньших заводах.

В начале полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия начала атаковать украинские нефтеперерабатывающие заводы. С тех пор же Украина засекретила всю информацию о переработке и экспорте нефти.

По словам одного из источников медиа, фактическое уничтожение последних нефтеперерабатывающих мощностей Украины в середине 2025 года заставило трейдеров увеличить импорт топлива и создало дилемму относительно того, что делать с добычей нефти в Украине.

Не имея собственных перерабатывающих мощностей, Украина была вынуждена экспортировать нефть, и "Дружба" была единственным доступным маршрутом, сообщил источник. Участок трубопроводной сети в Украине принадлежит Фонду государственного имущества.

По данным второго источника в отрасли, до удара России Украина ежемесячно закачивала около 40 000 метрических тонн нефти в нефтепровод "Дружба". Другие источники подтвердили факт экспорта, но не предоставили никакой оценки объемов.

Второй источник также сообщил, что Украина в течение нескольких месяцев до российской атаки в январе закачивала сырую нефть в трубопровод в Бродах на западе страны для поставок в Европу.

Нефть, поставляемая по трубопроводу, перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах венгерской многонациональной нефтяной компании MOL. MOL закупает несколько видов нефти в дополнение к российской, включая украинскую нефть, для диверсификации поставок, сообщил представитель компании Андрус Галаш.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. Он подчеркнул, что Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

Зеленский публично обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, посоветовав адресовать претензии России, а не Украине. Президент подчеркнул, что если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют России.

Глава государства также провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Диалог состоялся на фоне обострения в двусторонних отношениях, ведь Братислава настаивает на восстановлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден в результате российских ударов. Зеленский пригласил Фицо в Украину.

