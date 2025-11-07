Госфинмониторинг почти год "скрывает" от НАБУ данные о движении средств компании, связанной с Миндичем – СМИ

Возглавляемая Игорем Прониным Госслужба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) фактически игнорирует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В частности, с января 2025 года служба не предоставляет бюро нформацию о движении средств компании "Файер поинт", которую связывают с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем.

Сама же компания получает от государства контракты на производство дальнобойных дронов. В частности, по данным СМИ, только в ноябре 2024 года она получила 2 заказа на более 7 млрд грн.

При этом подчеркивается: деятельность "Файер поинт" финансировалась не только из государственного бюджета Украины – но и за счет средств западных партнеров.

"НАБУ в январе 2025 года обратилось в Госфинмониторинг с официальным запросом раскрыть движение средств компании "Файер поинт". Однако результатов нет до сих пор", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: после того, как НАБУ начала расследовать деятельность компании, а также после появления информации о возмжной причастности к ней Миндича, менеджмент "Файер поинт" принял решение продать долю фирмы покупателю из Саудовской Аравии.

Более того, отмечается, главный конструктор компании Денис Штилерман в не давнем интервью украинским СМИ утверждал, что Миндич не является собственником "Файер поинт". При этом он признал: бизнесмен хотел стать акционером фирмы – но, уверял Штилерман, не смог.

"Влияние Миндича на компанию равно нулю, совладельцем он не является... Он пришел к нам, когда мы выиграли испытания на полигоне. Он очень заинтересовался компанией и выразил желание войти в список акционеров. Но из этого ничего не вышло, потому что мы ему отказали", – утверждал главный конструктор "Файер поинт".

В то же время, он также признал, что у него было общение с Миндичем. Однако, по его словам, "не по делам компании вообще".

"Мы пересекались с ним в наших собственных вопросах. Ведь мы оба еврея", – сказал Штилерман.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), также Миндич годами владел компаниями, которые занимались добычей и продажей бриллиантов в Украине и России, используя оффшорные структуры в Люксембурге, Великобритании и Дубае. Его российская компания продолжала работать даже после начала полномасштабного вторжения, платя налоги в бюджет РФ.

