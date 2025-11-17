"Что-то купили по-мелочи": глава Финмона Пронин заявил, что у фигурантов "пленок Миндича" нет "ни одной подозрительной операции"

Глава Госслужбы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Филипп Пронин, который является фигурантом расследования о строительстве фортификаций Полтавской ОВА, заявил, что у его ведомства не возникало вопросов к расходам фигурантов "пленок Миндича". По его словам, подозреваемые покупали "где-то что-то по мелочи", а банки не сообщали о крупных следках.

Видео дня

Об этом Пронин заявил на заседании парламентской ВСК (временной следственной комиссии) по вопросам экономической безопасности, посвященной расследованию в рамках операции "Мидас". Такое заявление Пронина вызвало смех в зале заседания:

Как заявил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), обращаясь к Пронину с вопросом, фигуранты "пленок Миндича" спокойно пользовались не только наличными, но и безналичными расчетами. В частности, переводили средства в криптовалюту и выводили на заграничные.

Среди прочего, "покупали 6 млн для сестры Миндича". Нардеп уточнил у главы Финмониторинга, каким образом могла пройти такая транзакция из Украины за границу.

На это Пронин ответил так: "Могу ответить без фамилий. В целом, по фигурантам дела, по физическим лицам нет ни одной подозрительной операции... Ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые, где-то что-то там, по мелочам, что-то купили. Но не в тех масштабах, как мы видим из пленок и как звучит из заявления".

"Нет, ну это вообще застрелиться можно", – саркастично прокомментировала депутатка Нина Южанина ("Евросолидарность"). Некоторые участники заседания не смогли сдержать смех.

Напомним, ранее в НАБУ уже неоднократно заявляли что Финмон под руководством Пронина месяцами не отвечает на запросы бюро по "чувствительным" расследованиям. Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что НАБУ отправляло Госфинмониторингу по несколько запросов "один за другим", чтобы получить данные о движении средств и подозрительных транзакциях по оборонным закупкам, но ответа не получило.

Он также анонсировал, что теперь таких запросов станет еще больше – из-за "пленок Миндича". "Они будут касаться отдельных фигурантов – "Карлсонов", "Шугарменов" и других участников этой преступной организации (речь идет о расследовании по "пленкам Миндича. – Ред.)", – отметил Кривонос.

Пронин, напомним, возглавил Госфинмониторинг в конце 2024 года. До этого проблем с ведомством у НАБУ, вероятно, не возникало. Об этом косвенно свидетельствуют слова детектива НАБУ Александра Абакумова.

В ответ на вопрос о сотрудничестве с Госфинмониторингом в рамках операции "Мидас" о топ-коррупции в энергетике он также заявлял, что у бюро последнее время возникают трудности с получением данных от указанного ведомства. В то же время, по его словам, при "старом финмоне" (т.е. под руководством Игоря Черкасского) НАБУ порой даже начинало расследования на основании предоставленных Госфинмониторингом данных.

Сам Филипп Пронин фигурирует в расследованиях о хищениях на фортификациях. До назначения главой Финмона Пронин был главой Полтавской облгосадминистрации, которая и строила упоминаемые в "деле" фортификации на Донетчине. Заместитель Пронина в ОВА Богдан Корольчук, который тоже фигурирует в расследованиях, также перешел в Госфинмониторинг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в октябре в Украине возросло количество жалоб на блокировку банковских счетов с отказом финучреждений возвращать средства. Это могло стать результатом значительного усиления контроля за переводами физических лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!