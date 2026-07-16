Не хотят терять бизнес, связанный с российским газом: какая страна блокирует новые санкции ЕС

Греция заблокировала утверждение 21-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России из-за несогласия с запретом на перевозку российского сжиженного газа в третьи страны, что может нанести значительный ущерб компании Dynagas. Из-за позиции Афин Евросоюз отложил принятие не только газовых ограничений, но и ряда других санкций против российских банков, военно-промышленного комплекса и нефтяного сектора.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Поскольку решения о санкциях в ЕС принимаются только единогласно, несогласие одной страны фактически блокирует весь пакет.

Почему Греция выступает против санкций

Главной причиной возражений стала деятельность компании Dynagas, принадлежащей одному из самых богатых греческих судоходных магнатов Георгию Прокопиу. Компания специализируется на перевозке российского сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ", расположенного за Полярным кругом в Арктике.

Именно это направление бизнеса оказалось под угрозой из-за предложения Европейской комиссии запретить транспортировку российского СПГ в третьи страны. Как сообщают источники Financial Times, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции прямо заявил, что такой запрет фактически "разрушит" бизнес Dynagas. Информацию подтвердили сразу несколько дипломатических источников, знакомых с ходом переговоров.

Что известно о Dynagas

По данным морской базы Equasis, компания эксплуатирует 27 газовозов. Особую ценность представляет флот из судов класса Arc7 – это специализированные ледокольные танкеры, способные работать в чрезвычайно сложных арктических условиях.

Именно примерно треть мирового флота Arc7 принадлежит Dynagas. Такие суда были специально построены для обслуживания проекта "Ямал СПГ" на севере России.

Стоимость одного такого газовоза оценивается примерно в 300 млн долларов, а их использование в других регионах мира крайне ограничено из-за специфической конструкции и назначения. Только с начала 2025 года Dynagas перевезла более 10 млн тонн российского сжиженного газа.

Для этого компания задействовала 11 специализированных судов, которые совершили в общей сложности 144 рейса. В Греции считают, что в случае введения новых санкций компания не сможет найти альтернативное применение этим судам и будет вынуждена продавать их покупателям из стран, не входящих в Запад.

Задержка с согласованием санкций влияет не только на газовую сферу. В 21-й пакет также входят:

новые санкции против российских банков;

ограничения в отношении криптовалютных сетей, которые могут использоваться для обхода санкций;

санкции против предприятий российского военно-промышленного комплекса;

обновленный механизм ограничения максимальной цены на российскую нефть.

ЕС был вынужден временно продлить нефтяные ограничения

Из-за отсутствия компромисса послы стран ЕС согласовали экстренное продление действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть еще на одну неделю. В настоящее время максимальная разрешенная цена составляет 44,10 доллара за баррель. Решение было принято для того, чтобы избежать автоматического повышения ценового лимита на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В Брюсселе опасаются, что без такого решения Россия могла бы получить миллиарды долларов дополнительных доходов от экспорта нефти. По словам одного из чиновников ЕС, эту неделю планируют использовать для дополнительного анализа экономических и технических последствий новых санкций, в частности запрета на транспортировку российского СПГ.

В ЕС подчеркивают, что санкции всегда обходятся бизнесу дорого

Часть европейских дипломатов не поддерживает аргументы Афин. Они отмечают, что компании из всех государств-членов ЕС уже потеряли значительную часть своего бизнеса из-за санкций против России, однако такие жертвы были необходимы для усиления экономического давления на Москву. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас также выразила сожаление по поводу того, что странам не удалось согласовать новый пакет санкций.

По её словам, у государств-членов есть разные причины для возражений, однако главной задачей остаётся достижение компромисса. Если же договориться не удастся, Евросоюз рассмотрит альтернативный план по ужесточению нефтяных ограничений.

Бизнес Прокопиу зарабатывает на российских энергоресурсах

Георгий Прокопиу владеет не только Dynagas, но и танкерной компанией Dynacom. По подсчетам Financial Times, за последние три года Dynacom заработала не менее 915 млн долларов на перевозках российской сырой нефти, что сделало её самой прибыльной среди греческих судоходных компаний, работавших с российскими энергоносителями.

Кроме того, именно Dynacom стала одной из первых компаний, которые после обострения напряженности между США, Израилем и Ираном возобновили прохождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что еще раз подчеркивает ее активное присутствие на мировом энергетическом рынке. В то же время ни правительство Греции, ни компания Dynagas пока публично не прокомментировали информацию о причинах блокирования нового пакета санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, законопроект о новых американских "санкциях из ада" против России, который перед смертью разрабатывал сенатор Линдси Грэм, предусматривает беспрецедентные меры давления на крупнейших покупателей российских энергоносителей. В частности, президент США может получить право вводить против таких стран импортные пошлины в размере до 100%

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