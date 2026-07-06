Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,7 трлн грн. Что на 13,3 млрд грн больше, чем было в мае. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,117 трлн грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 583,2 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,45% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,45%.

От 200 тыс. грн до 600 тыс. грн в банках держат 1,43% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты

В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мошенники часто звонят украинцам, представляются работниками банка, пугают якобы взломом счета и заставляют сообщить конфиденциальные данные или самостоятельно перевести деньги на счета аферистов. Чтобы не стать жертвой такой схемы, никогда не сообщайте коды, пароли и реквизиты карты по телефону, а при любых подозрениях сразу завершайте разговор и самостоятельно звоните в банк по официальному номеру.

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