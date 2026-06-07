У украинцев массово выманивают деньги под видом работников банка: как защититься от аферистов

Мошенники часто звонят украинцам, представляются работниками банка, пугают якобы взломом счета и заставляют сообщить конфиденциальные данные или самостоятельно перевести деньги на счета аферистов. Чтобы не стать жертвой такой схемы, никогда не сообщайте коды, пароли и реквизиты карты по телефону, а при любых подозрениях сразу завершайте разговор и самостоятельно звоните в банк по официальному номеру.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Именно на такую схему недавно попала жительница Тернопольской области, которая потеряла почти 125 тысяч гривен после разговора с человеком, представившимся сотрудником банка.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на ее счете якобы зафиксирована подозрительная активность, а посторонние лица пытаются получить доступ к средствам. Чтобы "защитить" счет, женщине предложили выполнить ряд финансовых операций. Злоумышленник убеждал, что действовать нужно немедленно, иначе деньги могут быть потеряны.

Поверив собеседнику, потерпевшая выполнила все полученные инструкции. В результате с ее счетов было списано 124 903 гривны. Лишь впоследствии она поняла, что общалась не с банковским работником, а с обычным мошенником. Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению.

Специалисты объясняют, что мошенники прекрасно владеют методами психологического воздействия. Чаще всего они используют следующие приемы:

сообщают о якобы взломе счета;

говорят о попытке незаконного списания средств;

предупреждают о блокировке карты;

пугают несанкционированными переводами;

требуют срочно принять решение.

Человек начинает волноваться за собственные сбережения и перестает критически оценивать ситуацию. Именно в этот момент мошенники получают возможность управлять его действиями.

Настоящие работники банков работают по четким внутренним инструкциям и никогда не просят клиентов сообщать конфиденциальную информацию. Существует несколько признаков, которые должны насторожить каждого, мошенники часто запрашивают:

PIN-код;

CVV или CVC-код на обороте карты;

одноразовые SMS-коды;

пароли от мобильного банкинга.

Работникам банка такая информация не нужна, они не имеют права требовать ее от клиента. Одна из самых любимых тактик аферистов – создание ощущения срочности, человеку могут говорить:

"До блокировки счета осталось несколько минут";

"Сейчас кто-то пытается украсть ваши деньги";

"Нужно немедленно подтвердить операцию".

Настоящие банки имеют собственные механизмы безопасности и не заставляют клиентов принимать решения под давлением. Никаких "резервных", "страховых" или "безопасных" счетов для перевода средств банки не используют. Если вас просят перевести деньги на другую карту или счет для их защиты – перед вами мошенник.

Иногда аферисты предлагают установить специальное приложение якобы для защиты от хакеров или проверки счета. На самом деле через такие программы они могут получить удаленный доступ к смартфону и банковским приложениям жертвы.

Современные технологии позволяют мошенникам подменять телефонные номера. Поэтому иногда на экране смартфона действительно может отображаться номер банка или даже его официальное название. Именно поэтому эксперты советуют никогда не продолжать подобный разговор, если возникают хотя бы малейшие сомнения. Если вам звонят якобы из банка и сообщают о проблеме со счетом:

завершите разговор;

не сообщайте никаких кодов или паролей;

не переходите по ссылкам;

не устанавливайте сторонние программы;

самостоятельно позвоните на официальный номер банка, указанный на карте или на официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники активно рассылают фейковые счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, пытаясь выманить у граждан банковские и персональные данные. В ведомстве отмечают, что оно не присылает платежек, поэтому все такие сообщения являются фишинговой схемой и представляют киберугрозу.

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