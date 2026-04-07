НБУ за большие деньги продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она отчеканена из золота и называется "Боспорское царство". Цена монеты (на дату последней реализации) – 232 343 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают:

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 228 монет .

. Продается монета в специальном футляре.

Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

"Монета посвящена Боспорскому царству. Одному из античных государств Северного Причерноморья, возникшему как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее, регулярно карбировавшем свои монеты", – говорится в описании монеты.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины".

